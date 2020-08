La ambulancia utilizada para distribuir distintos tipos de drogas

El objetivo era sortear sin sobresaltos los retenes de las fuerzas de seguridad diagramados en distintos puntos del conurbano bonaerense para controlar los permisos de circulación y el efectivo cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). La idea, entonces de la organización criminal fue utilizar una ambulancia para tener "pase libre" y así poder distribuir la droga que vendían al menudeo en Morón. Sin embargo, en las últimas horas, el plan delictivo quedó al descubierto y fueron detenidos cuatro de los presuntos integrantes de la banda narco.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la policía bonaerense. Los operativos, en los que se secuestraron un kilo de cocaína, decenas de envoltorios de esa misma droga listos para comercializar, balanzas de precisión, elementos de corte y una ambulancia, estuvieron a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón.

El hecho se conoció un mes después del escándalo que se desató por las declaraciones del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, que en una reunión con conductores de vehículos médicos municipales sostuvo: "Yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias". Las palabras del jefe comunal fueron filmadas y subidas a las redes sociales. Esa expresión del intendente provocó un fuerte escándalo y se abrió un expediente judicial por el presunto delito de encubrimiento. Declararon 15 testigos y el jefe comunal presentó un escrito, pero aún no avanzó ese expediente en los tribunales federales de San Martín.

En el caso descubierto en las últimas horas por la policía bonaerense, investigación a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de Morón, los sospechosos no trabajan como conductores de vehículos médicos. Simulaban participar de emergencias sanitarias para distribuir drogas sin que los movimientos provocasen sospechas. Ese ardid resultó durante un par de meses.

"Uno de los investigados había comprado un lote de ambulancias que se habían puesto a la venta. Nunca les sacó las calcomanías porque obviamente querían usufructuar el beneficio de que al ser un vehículo que podía estar afectado al operativo sanitario para combatir el Covid-19 no iba a tener impedimentos para poder circular", afirmaron fuentes del caso.

En los allanamientos también se secuestraron 250.000 pesos, 800 dólares, una carabina y un pistolón.

"No fue un hallazgo casual. Hace un par de meses que estábamos detrás de estaba banda", dijo un jefe policial.