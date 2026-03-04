Se negó a declarar el desarrollador informático que estafó a Aerolíneas Argentinas y viajó por el mundo

Se define como experto en “arquitecturar” aplicaciones. Y asegura tener una “amplia experiencia en empresas fintech y plataformas de pago". Tambien dicer ser un “apasionado por construir apps robustas, seguras y de alto rendimiento”. Ahora, Juan Ignacio Veltri está preso, acusado de fraude en perjuicio de la admistración pública. La víctima de su expertice fue la empresa Aerolíneas Argentinas. El desollador informático, de 30 años, “alteró los parámetros” de la página Web de la línea aérea de bandera y compró millas a precios irrisorios y después viajó por el mundo: visitó las ciudades de Roma, en Italia; Madrid, en España; Dubai, en los Emiratos Árabes; Punta Cana, en República Dominicana, y Canún, en México.

Ayer se negó a declarar cuando fue indagado por el juez federal Sebastián Casanello. El magistrado, además, rechazó un pedido de excarcelación presentado por la defensa del imputado, a cargo del abogado Rodrigo Iglesias, según informaron a LA NACION fuentes judiciales.

Tras la audiencia, el juez Casanello ordenó hacer una serie de informes para después decidir sobre el pedido de arresto domiciliario que hizo la defensa del imputado.

El sospechoso fue detenido por la Policía Federal Argentina

La investigación comenzó en tras una denuncia presentada por Aerolíneas Argentinas ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), a cargo del fiscal general Horacio Azzolin.

Después, la causa quedó radicada en el Juzgado Federal N°7, conducido por Casanello y con la intervención del fiscal Guillermo Marijuan.

“Se detectó una maniobra efectuada sobre el sistema de compra de millas del programa AR Plus consistente en modificar, de forma indebida, el monto a pagar y la cantidad de millas acreditadas.La compañía adoptó medidas inmediatas: anuló transacciones fraudulentas, bloqueó las cuentas, invalidó pasajes emitidos y colocó a los titulares de esas cuentas en la WatchList (listado de pasajeros no habilitados para volar)”, habían informado desde la empresa cuando se conoció la estafa.

Fuentes judiciales dijeron que Veltri habría actuado desde diciembre de 2023 hasta enero de 2025. Habría emitido 65 tickets, para él y otras personas.

“El sospechoso aprovechó una vulnerabiulidad de la Web de Aerolíneas Argentinas y manipulaba códifos fuentes para alterar los parámetros para comprar millas. Según la empresa, la estafa provocó un perjuicio de 495.000 dólares”, dijeron fuentes con acceso al expediente.

A su oficina, el imputado la llamaba "la cueva" Policía Federal

Según fuentes del caso, Veltri habría comprado 16.595.000 millas, que después cambiaba por pasajes, a poco más de 200.000 pesos. “Hay que tener en cuenta el valor real son 30 dólares cada 1000 millas”, agregaron los informantes consultados.

Veltri fue detenido ayer en horas de la madrugada en Ciudadelam en el Partido de Tres de Febrero, por detectives de la Departamento Unidad Investigativa Contra la Corrupción, dependiente de la Superintendencia de Delitos Federales de la Policía Federal Argentina (PFA).

“Durante el procedimiento, que contó con la participación del Departamento Técnico de Cibercrimen de la PFA, se secuestraron dos notebooks, dos teléfonos celulares y dos discos rígidos, entre otros elementos de interés para la causa", informó la PFA en un comunicado de prensa.

Según su curriculum vitae que él mismo subio en su página Web, Veltri trabajó desde febrero de 2022 hasta diciembre de 2024 en la fintech Pomelo, firma que se dedica a la tecnología para la emisión de tarjetas de crédito, débito y prepago.

Antes había trabajado, según su sitio web, en Mercado Libre y Mercado Pago. Comenzó en octubre de 2017 y cumplió funciones hasta enero de 2022.

Según él mismo, tiene un “historial comprobado liderando proyectos críticos, implementando soluciones de monitoreo avanzadas y optimizando experiencias de desarrollador”.