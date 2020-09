Narcotráfico. Condenaron al joven que había pedido visitar a Nahir Galarza

Matías Caudana junto con el abogado que lo defendió en el juicio, Augusto Lafferriere

Matías Caudana, un joven que había sido absuelto en un juicio por narcotráfico y que en plena etapa final del debate se había hecho conocido públicamente por haber pedido autorización para visitar en la cárcel a Nahir Galarza, condenada por haber condenada prisión perpetua por asesinar a su exnovio, Fernando Pastorizzo, recibió un duro revés desde tribunales: la Cámara Federal de Casación Penal anuló la sentencia de primera instancia y lo condenó como partícipe secundario del delito de comercio de estupefacientes.

Así lo resolvió la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Carlos Mahiques. Los magistrados ordenaron remitir las actuaciones al Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná para que "se pronuncie respecto de la pena que corresponde imponer".

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Caudana había sido absuelto por el TOF de Paraná en diciembre de 2018. En el debate, su padre, Elbio Caudana, fue condenado a 12 años de cárcel.

El fiscal general de Paraná, José Ignacio Candioti, había solicitado una condena de 14 años para Caudana padre y una pena de cinco años para Caudana hijo.

Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por matar a su exnovio Crédito: El Argentino Gualeguaychú

"Se advierte una colaboración concreta de Matías Caudana en las actividades ilegales de su padre", sostuvo la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal en el fallo firmado ayer.

Al hacer lugar a la apelación del Ministerio Público, representado por el fiscal Mario Villar, los jueces del máximo tribunal penal del país sostuvieron: "Las colaboraciones en concreto realizadas por Matías Caudana, quien estaba al tanto del negocio ilegal del padre, dan sustento a la hipótesis fiscal en cuanto lo acusaba a título de partícipe secundario del delito de comercialización de estupefacientes pues implican una colaboración -aún no esencial- en las actividades en infracción a la ley 23.737, motivo por el cual debe responder".

La relación con Galarza

En plena etapa final del juicio a Caudana se había conocido su pedido para visitar en prisión a Galarza.El 26 de diciembre de 2018, un día antes de que el joven fuera absuelto, LA NACION que Galarza autorizó a recibir visitas de Caudana.

En el expediente judicial, de cuatro páginas, se sostuvo: "... se autoriza la realización de visitas intercarcelarias entre los internos Matías Nicolás Caudana y la interna Nahir Galarza,conforme reglamentos de dichas unidades carcelarias, los que deberán ser constatados previamente entre ambas y previa conformidad expresa de la nombrada, que deberán recabar mediante acta de estilo, con posterior remisión a esta sede".

En octubre de 2019, en una entrevista con el portal Ahora, Galarza había dicho que estaba embarazada. Dijo que no sabía quién era el padre. "Sí, no es la única persona con la que me vi. Con Matías [Caudana] tuve una relación de amistad, pero fue a principio de año y después no me vi más. Tengo amigos, compañeros, gente nueva que he conocido en la facultad, o gente que me ha llamado, con la que pegué onda, o conocidos de mis compañeras..."

Pero según estudios médicos que le hicieron en prisión se comprobó que Galarza no estaba embarazada. "Esta interna solo busca llamar la atención", habían dicho a LA NACION fuentes oficiales después de conocer los resultados de los informes clínicos.

