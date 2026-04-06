No habrá clases en la Escuela Normal de San Cristóbal mientras se realizan peritajes por la masacre

A una semana de la masacre de San Cristóbal, no habrá clases en ningún establecimiento educativo de esa conmocionada ciudad del norte de Santa Fe. Los establecimientos educativos de todos los niveles estarán cerrados este lunes y martes como parte de los programas interagenciales de asistencia desplegados por el gobierno provincial y por pedido de la propia comunidad local, que sigue con miedo. En tanto, la Escuela Normal N°40, escenario del letal tiroteo, seguirá clausurada mientras se completan los peritajes ordenados por la Justicia.

El clima en esta ciudad de 16.000 habitantes sigue enrarecido no solo porque uno de sus adolescentes, de 15 años, acribilló a un compañero de 13 e hirió gravemente a otros dos, chicos que nada le habían hecho. Hay preocupación, además, porque el avance de la pesquisa reveló que Gino C., el autor de los disparos, actuó con premeditación y compartió detalles de la planificación de los que haría con otros jóvenes en un chat de una una comunidad cerrada de Discord. Eso le da verosimilitud a la serie de mensajes que se conoció la semana pasada en los que varios jóvenes llamaban a poner en marcha el “plan B” para completar lo que aquel adolescente comenzó el lunes pasado.

Los eventos de San Cristóbal generaron una suerte de efecto contagio. Por lo pronto también se viralizaron mensajes que prometían una nueva masacre escolar, pero en Rafaela. Este domingo la Policía de Investigaciones detuvo en su casa de Sunchales a un adolescente de 16 años acusado de ser el autor de la amenaza. En su casa le encontraron un revólver con el tambor repleto de balas, listo para ser disparado.

Temen Por Una Nueva Masacre Escolar Vamos A Tirotear Las Secundarias

La proliferación de mensajes en el contexto de un tiroteo ya ejecutado y de la revelación de que varios jóvenes están conectados en una comunidad virtual de seguidores de casos de crímenes reales y de autores de masacres escolares como la de Columbine incidió en que las autoridades provinciales gestionaran el refuerzo de la presencia policial en las inmediaciones de los establecimientos educativos.

En ese contexto, y en relación puntual con la ciudad de San Cristóbal, desde el Ministerio de Educación de Santa Fe señalaron que “el regreso a la actividad escolar será progresivo, flexible y situado”, y el esquema de retorno se comunicará institucionalmente conforme a lo que disponga la Justicia. Se anunció que “ durante los próximos días se sostendrán espacios de acompañamiento con docentes, directivos y asistentes escolares, además de instancias de diálogo con las familias ”.

Eso comprende “reuniones entre funcionarios de Educación y equipos directivos de todas las instituciones de la ciudad para definir dispositivos de escucha y contención, así como propuestas pedagógicas que permitan dar continuidad a los aprendizajes durante la suspensión de clases”. Estas actividades, se explicó, serán canalizadas a través de las escuelas para su desarrollo en el ámbito familiar.

Esta mañana un chico llegó a la escuela Mariano Moreno armado con una escopeta y disparó a varios compañeros en la localidad de San Cristóbal, al norte de Santa Fe, como resultado hay una víctima fatal y algunos heridos. A la noche alumnos de la escuela , padres y vecinos prendieron velas en homenaje al chico asesinado Marcelo Manera - LA NACION

El gobierno santafesino anunció que “se intensificará la presencia de equipos territoriales en las instituciones y el trabajo de la Dirección de Bienestar Docente, con el objetivo de asistir al personal educativo. También se prevén encuentros específicos con directivos de la Escuela Nº40 y con supervisores de todos los niveles para coordinar el proceso de acompañamiento institucional”.

“Escucha activa”

El gobierno de Santa Fe desplegó “dispositivos específicos de apoyo psicológico, instancias de diálogo y organización del regreso a las aulas”.

La Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia continuará con el seguimiento de las familias y jóvenes afectados por los trágicos sucesos ocurridos en el Normal de San Cristóbal mediante visitas domiciliarias y espacios de escucha activa, con el objetivo de “brindar herramientas que permitan transitar la situación desde una perspectiva integral, fortaleciendo los vínculos familiares y comunitarios”.

Vista de la Escuela N°40 de San Cristóbal. Un menor de 15 años inició un tiroteo. Mató a otro menor de 13 años y dos alumnos más resultaron heridos. Todos los estudiantes de la escuela. La gente se suma en la Plaza cercana del lugar ante el episodio sufrido hoy. Santa Fe. Marcelo Manera

El Ministerio de Salud mantiene en el territorio equipos de salud mental de las regiones Rafaela y Ceres junto con profesionales del Hospital Samco “Julio César Villanueva” y los centros de salud de la ciudad.

Y, según se explicó, “se avanzará en la conformación de una mesa intersectorial que integrará a clubes, asociaciones civiles y autoridades municipales, con el objetivo de sostener a largo plazo un entramado comunitario de apoyo frente a la situación”.

El abordaje interministerial en San Cristóbal involucra a los ministerios de Educación, Salud, Igualdad y Desarrollo Humano y Justicia y Seguridad, que coordinan acciones destinadas a docentes, alumnos, asistentes escolares y familias.

El sábado, el gobernador Maximiliano Pullaro visitó la ciudad de San Cristóbal, donde mantuvo encuentros con los padres de Ian Cabrera -el chico asesinado en la escuela-, con familiares de uno de los menores heridos y con el equipo directivo de la Escuela Normal Nº40.

Estuvo acompañado por el ministro de Educación, José Goity, y la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis, quienes “expresaron su reconocimiento a la comunidad educativa de la Escuela Normal de San Cristóbal, por el profesionalismo y la calidez humana con la que se viene trabajando en el abordaje del tema”.