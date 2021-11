“No me extrañen”: buscan a una adolescente de 14 años que se fue de su casa y dejó cartas de despedida

Brisa Acuña, una adolescente de 14 años, es intensamente buscada desde ayer cuando se fue de su casa en el partido de Brandsen, provincia de Buenos Aires, tras dejar una carta de despedida en la que pedía: “No me extrañen, no me busquen”.

La familia de Brisa denunció la desaparición este miércoles, por lo que se abrió una causa por investigación de paradero en esa jurisdicción bonaerense.

Brisa Acuña tiene 14 años, desapareció el 17/11/2021, en Brandsen, provincia de Buenos Aires. Dejó cartas de despedida, no lleva celular ni SUBE. Pedimos compartir #URGENTE y avisar si la ven al☎️(2223) 442215, (2223) 443661, o al 911.#Brandsen#BuenosAires pic.twitter.com/hZyeQ3Xyw5 — desaparecidas argentina (@desaparecidaorg) November 18, 2021

Daniel Acuña, primo de Brisa, quien vive junto con ella y sus tíos en el barrio Matadero de Brandsen, contó al medio local Detrás de la Noticia que él se retiró de la casa entre las 18 y las 19 de ayer, y al regresar la niña ya no estaba.

El primo explicó que su tía, madre de Brisa, entró al cuarto de su hija y encontró las cartas de despedida en las que daba “gracias por todo” a su familia y pedía que no la extrañen ni la busquen.

“Ella no maneja teléfono, no tiene SUBE, no tiene redes sociales, nada. Tampoco se llevó plata. Lo que sí se llevó es ropa. Estamos buscando y no hay rastros”, dijo preocupado al medio local.

Además, contó que Brisa a veces era cuidada por una mujer conocida de la familia: “No tenemos idea dónde se pudo haber ido. El primer lugar al que fuimos es a lo de una vecina que la cuida y le tiene confianza, pero no sabía nada”.

El día que desapareció, Brisa, estudiante de segundo año de la Escuela Media Nº1 de esa localidad, vestía jeans y una campera blanca con flores. Quienes puedan aportar información sobre su paradero pueden llamar al 911 o al (2223) 442215 / 443661.