Detuvieron en Vicente López al entrenador que había sido denunciado por una medallista olímpica

Durante 20 años Leandro Tulia dio clases de vela en el Yacht Club Olivos (YCO), en Vicente López. Eugenia Bosco, medallista olímpica, fue una de sus alumnas. En enero pasado, en una entrevista con LA NACION, la deportista relató el calvario que vivió años atrás y reveló que había denunciado por abuso sexual a su exentrenador de Optimist. Hoy, un mes y siete días después, el sospechoso fue detenido.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales y del Ministerio de Seguridad bonaerense. Tulia, de 53 años, fue detenido por la policía bonaerense por orden del juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli, que hizo un lugar al pedido de la fiscal Lida Osores Soler, a cargo de la investigación.

“El año pasado, después de los Juegos Olímpicos, decidí hacer una denuncia que me dio un giro, le dio un cierre a otra etapa de mi vida. Sucedió cuando era muy chica, o sea, cuando estaba navegando en Optimist (entre siete y quince años). No sé cómo explicarlo, pero fue algo que pasó, que no lo controlé, tenía 11 ó 12 años y lo aparté de mi vida hasta hace un par de años que lo pude ver, trabajando obviamente y con gente acompañándome. Lo pude volver a mi mente y arrancó otro proceso. Yo sabía que había algo en mí, no sabía de dónde venía, pero sabía que había algo. Y cuando esto vino empecé a entender un montón de cosas”, sostuvo Bosco en la citada entrevista con la periodista Vanesa Valenti.

La fiscal Osores Soler, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada (UFE) en Violencia de Género y Abuso de Vicente López, había hecho el pedido de detención por las denuncias de Bosco y otras tres víctimas, pero el juez Rossignoli entendió que en el caso de la atleta y de otra joven, por el paso de los años, prescribió la acción penal y ordenó el arresto por dos abusos, informaron calificadas fuentes judiciales.

“Por la entrevista donde Bosco reveló lo que había sufrido años atrás, se presentaron en la Justicia otras dos jóvenes que denunciaron haber sufrido abusos por parte de Tulia. Su testimonio público fue muy importante para la investigación” , afirmó a LA NACION una calificada fuente judicial.

Tulia fue detenido en las últimas por detectives de la Delegación Departamental de Investigación (DDI) de la policía bonaerense en avenida del Libertador al 2800, en Olivos, Vicente López. En las próximas horas será indagado por la fiscal Osores Soler.

Bosco, de 27 años, junto a su compañero de Nacra 17 en vela, Mateo Majdalani, ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Pasé por mil etapas de vergüenza, de no aceptarlo, de pensar que yo era la culpable. Después de un tiempo lo puse en la mesa y dije: ‘Yo era chica, no tenía el control de esta situación’”, había dicho Bosco en la entrevista con LA NACION.

Sobre los abusos, explicó: “Fue cuando empecé a viajar a Buenos Aires. Es una edad en la que empezás a clasificarte a campeonatos, a viajar sola, a tener un grupo donde te mezclás mucho. Yo venía de San Pedro todos los fines de semana, viajaba a veces con mi hermano (Santiago, dos años mayor y con el que llegó a disputar un Mundial en 29er, otra categoría juvenil), a veces sola y después éramos un grupo grande que se quedaba a dormir en el mismo lugar, todos bajo el cuidado de esta persona. Era un pequeño mundo. Que al final, cuando sos niño, es muy divertido porque estás con tus amigos, estás en un ambiente que creés que controlás, digamos, porque estás en un club, te sentís cuidada y sobre todo tus papás confían y te dan esa confianza de quedarte a dormir ahí. También nosotros hacemos un deporte al que le dedicamos muchas horas. Yo iba todos los fines de semana y a eso le sumaba quedarme a dormir, así que eran muchas horas y mucha responsabilidad de esa persona de estar al mando de nosotros. Siempre se dio en ese ámbito, en el círculo de este club. Se generan cosas en un pequeño círculo que quizás nosotros no controlábamos y esa persona lo tenía muy controlado. Y después, con los años siendo más grande, lo ves”.

Masajes contra las tensiones

Otras de las denunciantes, cuya identidad se mantiene en reserva, contó a los investigadores que Tulia dormía en el YCO y que viajaba con sus alumnas a las competencias, que podían llegar a tener una duración de 20 días.

“En esos viajes por, la noche, Tulia le pedía que se quedara en su habitación y le decía que le realizaría masajes para que no esté tensionada, acariciando sus piernas, como así también le tocaba sus partes íntimas”, dijo a LA NACION una fuente al tanto de la denuncia de la víctima.

Los abusos, según los voceros consultados, habrían ocurrido entre 2010 y 2013.

