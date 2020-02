Gracias a los identikit pudieron dar con los dos acusados Crédito: División Criminalística de Caleta Olivia

Julio Machado es el padre del adolescente detenido en Puerto Deseado por el crimen de un niño de cuatro años y la violación de su madre. El trabajador minero se mostró sorprendido por la situación y contó que su hijo de 16 años le dijo que fue amenazado por el otro detenido para que lo ayudara a cometer los delitos.

"Estoy quebrado, toda la familia, nunca pensé que iba a hacer esto", dijo Machado en diálogo con el canal Todo Noticias y agregó: "Mi hijo es menor de edad, no tenía prontuario de nada. Estoy sorprendido y dolido. Nunca estuvo preso. Pero siendo menor fue demorado".

" Nunca pensé que iba a pasar esto. Quiero pedir perdón a la familia de las víctimas. Ya sé que esto no va a cambiar nada. Que pague lo que tiene que pagar. Yo ya lo entregué a la Justicia", agregó.

"Yo le hablé. Le dije que se dé cuenta de la situación, de lo grave que es. Le dije que, si la hizo, la va a tener que pagar", recordó sobre el diálogo con su hijo tras la detención.

Sobre la reacción del adolescente, contó que "se quebró, lloró". " [Dijo] Que él estuvo y no hizo nada. Que el otro chico lo amenazó que si decía algo, iba a matar a uno de sus cinco hermanitos. Me dijo que él vio toda la situación. Pero que, si contaba, el chico iba a matar a uno de sus hermanos".

Según Machado su hijo "confesó todo". "Es como cómplice y va a tener que pagar. No voy a justificar nada. Si tiene que pagar, que pague", dijo el padre.

Sobre el momento de la detención, contó: "Yo estaba trabajando en la minera. Me mandó un mensaje y me dijo que estaban allanando la casa. Pensé que era algo que él hizo. Me manda otro mensaje y me dice que bajara y nunca pensé que era para esto. Pedí entrar al juzgado y ahí me enteré de todo".

"Yo sé la gravedad de esto. Con todo el dolor del alma, lo entregué. Pero tiene que pagar", dijo el hombre y negó que su hijo tenga alguna patología psiquiátrica: "Él recuerda todo lo que pasó".