Cuatro policías heridos tras un violento choque entre dos patrulleros en una persecución a motochorros
Ocurrió esta tarde en Armonía y López May, en La Matanza; los móviles perseguían a dos ladrones en moto y dos efectivos están en riesgo de vida
- 2 minutos de lectura'
Dos patrulleros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires protagonizaron un brutal choque frontal esta tarde en la intersección de López May y Armonía, en Villa Dorrego, partido de La Matanza, durante la persecución de dos sospechosos que se desplazaban en moto.
Como consecuencia del impacto, cuatro efectivos resultaron heridos y, según los primeros reportes, dos presentan lesiones de gravedad y están con riesgo de vida.
De acuerdo con el parte policial, uno de los móviles era tripulado por el sargento Rodrigo Días y el sargento Sebastián Abregu. La otra unidad estaba al mando del oficial Cedrón, con el oficial Núñez como acompañante. El informe consigna que ambos patrulleros colisionaron de frente mientras seguían al motovehículo por las arterias mencionadas.
Luego del choque, móviles del comando arribaron al lugar y realizaron el traslado de los heridos a los centros de salud más cercanos. En un audio enviado por un comisario desde la escena se solicitó la presencia de Bomberos y ambulancias debido a que había policías atrapados dentro de las unidades. Interviene la fiscalía de turno.
Las imágenes del lugar muestran el grave daño estructural de ambos patrulleros tipo pick-up, con frentes y laterales destrozados, despliegue de airbags y piezas sueltas sobre la calzada, mientras vecinos y personal policial trabajan en la zona.
