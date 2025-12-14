Brutal choque: una camioneta 4x4 destrozó un camión en un cruce sin señalización

El martes, a las 15:30, la tranquilidad habitual en la zona rural de Arrufó en la provincia de Santa Fe se cortó con un estruendo y un brutal accidente que quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo una camioneta 4x4 avanza a gran velocidad por la Ruta Provincial 39 y, sin reducir la marcha, se introduce en la intersección con la Ruta Nacional 34. En ese instante, el vehículo impacta de lleno contra el costado de un camión cerealero que circulaba con chasis y dos acoplados. El golpe fue tan violento que el transporte de carga se partió al medio y volcó, desparramando la carga sobre la calzada.

El siniestro dejó tres personas heridas que fueron trasladadas de urgencia a centros de salud cercanos . Bomberos voluntarios y personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito, que permaneció interrumpido durante varias horas.

El cruce donde ocurrió el accidente, situado en el kilómetro 343 de la Ruta Nacional 34, es considerado uno de los puntos más peligrosos del departamento San Cristóbal. Allí confluyen dos trazas asfaltadas sin semáforos, cartelería preventiva ni rotonda, lo que incrementa el riesgo de colisiones. La falta de infraestructura vial en ese empalme ha motivado reiterados reclamos de vecinos y funcionarios provinciales.

La construcción de una rotonda en esa intersección fue licitada y adjudicada por el Gobierno de Santa Fe como parte de un plan que incluye la repavimentación de 60 kilómetros de rutas provinciales. Sin embargo, la obra permanece paralizada porque requiere la autorización de la Dirección Nacional de Vialidad, trámite que lleva casi un año sin resolución.

Según informó el ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico, la adjudicación formal se realizó el 9 de febrero y los trabajos de repavimentación avanzan con 40 kilómetros ya ejecutados, aunque la rotonda específica sigue pendiente.