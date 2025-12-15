Violencia extrema en Bariloche: intentó matar a su expareja en una plaza mientras celebraba el Día del Hincha de Boca

Una mujer permanece internada con pronóstico reservado tras haber sido atacada con un arma blanca en la zona abdominal durante los festejos por el Día del Hincha de Boca en Bariloche. El hecho ocurrió entre las 22 y las 23 del viernes en la plaza situada frente a la Escuela de Arte La Llave, en la intersección de las calles Sobral y Onelli, donde se reunieron los hinchas xeneizes celebraba.

Según la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal provincial, el agresor —expareja de la víctima— habría intentado matarla en el marco de una situación de violencia de género crónica y sistemática . De acuerdo con la reconstrucción inicial, la mujer participaba del encuentro junto a una amiga y otras personas cuando fue abordada y apuñalada en el abdomen. Tras la primera puñalada, el imputado habría realizado movimientos con el arma en el interior del cuerpo, provocando lesiones internas de extrema gravedad.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió heridas severas en órganos vitales y un cuadro de principio de shock hipovolémico. Fue trasladada de urgencia al hospital, donde se le practicó una cirugía que evitó un desenlace fatal. Aun así, continúa con riesgo cierto de vida.

El procedimiento policial se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una mujer herida en un espacio público. Al llegar al lugar, el personal constató la gravedad de la lesión y dio intervención inmediata a los servicios de emergencia. También se confeccionaron las actuaciones iniciales y el croquis del sitio.

En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal detalló que se incorporaron testimonios de personas presentes, entre ellas amigas de la víctima y testigos presenciales, quienes señalaron al imputado como autor del ataque. Además, se sumó la declaración de la madre de la mujer, que informó sobre el estado crítico de salud y refirió antecedentes de violencia durante la relación previa. Los informes médicos y forenses confirmaron la existencia de una herida punzocortante abdominal, múltiples lesiones internas y el principio de shock hipovolémico.

También se agregó un relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas realizadas por el Área Judicial de Investigaciones, que no pudo tomar declaración a la víctima por su delicado estado.

Organismos especializados en violencia de género evaluaron la situación y concluyeron que la mujer se encuentra en un escenario de altísimo riesgo, en el marco de una relación violenta de carácter crónico y escalonado.

El juez de Garantías tuvo por formulados los cargos por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en grado de tentativa. Por eso, impuso una medida cautelar de prisión preventiva hasta el 15 de abril del próximo año, atendiendo a los riesgos procesales señalados por la fiscalía. El imputado será derivado al Cuerpo de Investigaciones Judiciales para evaluar su estado general.