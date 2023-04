Olavarría: un hombre roció con nafta a su novia de 20 años y la prendió fuego

escuchar

Una joven de 20 años permanece internada en grave estado en la ciudad bonaerense de Olavarría, después de haber sido rociada con nafta y prendida fuego por su novio, quien fue detenido e imputado por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

Según fuentes policiales y judiciales, el ataque se produjo ayer por la mañana en calle 8 al 1600 y la víctima, identificada como Aylén Acevedo, fue ingresada poco después al Hospital Municipal con graves quemaduras, por lo que se la derivó a terapia intensiva. A raíz de las circunstancias de la internación fue alertado el personal de la comisaría, que comenzó a investigar lo sucedido bajo las directivas de la fiscal Paula Serrano.

De acuerdo con los voceros, luego de tomar testimonios y obtener distintos elementos de prueba, el novio de la joven, Fabián Sánchez, fue detenido como sospechoso de haberla prendido fuego tras rociarla con nafta. En concreto, se lo acusa de “homicidio doblemente agravado por el vinculo y por haber sido perpetuado por un hombre en perjuicio de una mujer mediando violencia de género en grado de tentativa y en contexto de violencia de familia y género”. Se espera sea indagado este sábado.

Mientras avanza la investigación, ayer un grupo de allegados a Acevedo se acercaron hasta la casa de Sánchez y rompieron las ventanas de un auto que estaba en el lugar. “No me calmo nada. Este hijo de puta prendió fuego a mi hermana, Aylén Acevedo. Ella está en estado critico, está mal y él sigue diciendo que se quiso suicidar. Mentira, no nos callamos, que no quede así”, escribió más tarde su hermana Rocío en Facebook y agregó: “Se le caía la carne y la dejó afuera del hospital, sola, quemada. No fue capaz ni de entrar a pedir un médico”.

El caso de Aylén Acevedo se conoce luego de que el último mes se realizaran dos movilizaciones bajo la consigna “Olavarría, ciudad del horror”, tras el femicidio de Sofía Vicente, una joven de 22 años que fue encontrada asesinada de un balazo en la nuca, en un pozo ciego de un campo, luego de permanecer desaparecida cinco días.

Por ese crimen, Diego Ezequiel González fue detenido como presunto autor material y el expolicía Pablo Martín Olalde como “partícipe necesario”.

Con información de Télam

