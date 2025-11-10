Once: desalojaron un edificio que estuvo usurpado durante seis años por cartoneros

La Policía de la Ciudad recuperó este lunes por la mañana un edificio de la zona de Once que estuvo tomado durante seis años por una veintena de cartoneros.

El inmueble está ubicado en Sarmiento y Boulogne Sur Mer. El operativo, en el que participaron también personal de Emergencias, del cuerpo de Bomberos y de la Red de Atención incluyó también la clausura preventiva del edificio por daños estructurales.

Según el gobierno de la Ciudad, este desalojo es el número 494 desde el inicio de la gestión de Jorge Macri.

Estos operativos están destinados a proteger la propiedad privada y mejorar la seguridad en el espacio público Policía de la Ciudad

“Los bienes de los porteños son sagrados. Así como terminamos con los piquetes y acampes, tenemos la decisión política de terminar con las usurpaciones. La regla es clara: en la Ciudad, la propiedad privada se respeta y la ley se cumple”, sostuvo el Jefe de Gobierno.

En un comunicado, el GCBA explicó que estos operativos están destinados a proteger la propiedad privada, mejorar la seguridad en el espacio público y llevar tranquilidad a los vecinos.

Además, desde el gobierno de la Ciudad especificaron que en estos dos últimos años recuperaron sitios históricos que estuvieron ocupados por décadas como la Casa Blaquier en el centro porteño o el edificio conocido como el “Elefante Blanco” de Belgrano.

“También fueron devueltos a sus dueños exhoteles en Constitución, San Telmo y Flores, al igual que inmuebles en Almagro, La Boca, Villa Crespo y Barracas, entre otros barrios. En uno de los más recientes, en Nueva Pompeya, fue liberada la llamada “Galería del Terror” que estuvo 20 años usurpada por más de 100 personas”, precisaron.

En esa línea, remarcaron que estos desalojos se suman a los 12 megaoperativos para expulsar a unos “18 mil manteros en distintas zonas clave de la Ciudad, como Once, Flores (en la avenida Avellaneda y sus inmediaciones), Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Parque Patricios, Liniers y Parque Saavedra” con el fin de mejorar el ordenamiento urbano y combatir la venta ilegal.