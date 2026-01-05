Operativo “Mar del Sintético”: en la costa secuestraron cocaína y drogas valuadas en más de $230 millones
Tras nueve allanamientos simultáneos en Mar del Plata, Villa Gesell y Ciudad de Buenos Aires, la Policía bonaerense secuestró cocaína, marihuana, drogas sintéticas, armas y dinero en efectivo; hay ocho detenidos y tres imputados
MAR DEL PLATA.- La cocaína llevaba impresos los sellos de “El rey del sur” en un bloque y “La Chula” en el otro, también de un kilo. Las pastillas de éxtasis también tenían su logo, los cogollos de marihuana representaban el mayor bulto y el resto, a granel y para fraccionar, se repartía entre variedades como Tussi, Cristal Ice y ketamina líquida. Todos esos estupefacientes tenían un mismo destino: la costa atlántica bonaerense en plena temporada de verano.
Este importante volumen de drogas se secuestró al cabo de nueve allanamientos ejecutados de manera simultánea en Mar del Plata, Villa Gesell y la ciudad de Buenos Aires y tras más de medio año de investigación. El total de lo secuestrado tiene un valor de mercado estimado en $230 millones y se completó con la detención de ocho personas e imputación de otras tres.
Es el primer gran despliegue que la policía y la justicia ejecutan durante el desarrollo de esta temporada de verano, casi en coincidencia con el inicio de eventos y fiestas que en la costa atlántica ofician como ámbito ideal de venta para las organizaciones vinculadas al narcomenudeo.
Las acciones estuvieron encabezadas por la fiscalía a cargo de Santiago Eyherabide, contó con órdenes libradas por el juez federal de Garantías, Santiago Inchausti, y se ejecutaron con participación de personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Los detenidos son seis hombres de entre 27 y 34 años y dos mujeres de 26 y 50. Todos quedaron a disposición de la justicia, alojados en sedes de Mar del Plata y con inminente citación a declaración indagatoria en las próximas horas.
A los detenidos también se les secuestraron dos armas, una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre 38. En ambos casos, con decenas de proyectiles. Para su peritaje se incorporaron a la causa los teléfonos celulares que tenían en su poder, más de $5 millones en efectivo y una máquina de contar billetes, entre otros elementos de interés para la causa.
La operación se bautizó como “Mar del Sintético”, se inició a mediados de junio a partir de algunos datos logrados por los investigadores policiales y pudo avanzar hacia este arranque de año, momento en que se esperaba que la organización desplegara todas sus ramificaciones para llegar a los consumidores, un contacto que en gran medida suelen lograr en inmediaciones o dentro de escenarios donde se desarrollan eventos de música o baile, en particular las multitudinarias fiestas electrónicas.
El detalle informado por fuentes de la investigación revela que la cocaína encontrada pesaba dos kilos y estaba repartida en dos bloques sellados herméticamente, con iniciales impresas de organizaciones conocidas como “El rey del Sur” y “La Chula”.
La marihuana se acopiaba en formato de cogollos y las drogas sintéticas también aparecieron en número importante: más de mil dosis de éxtasis con logo de Love y Napster. Había un kilo de Cristal Ice y otra cantidad similar de Tussi. Se completó el secuestro con hongos alucinógenos y ketamina líquida.
Se cree que se logró golpear a esta organización en momentos en que disponía de un acopio importante de estupefacientes como para enfrentar la alta demanda de este período del año en este escenario de la costa atlántica. Si bien Mar del Plata es el principal epicentro de nocturnidad, hay focos de atención para los investigadores en destinos como Villa Gesell, Pinamar y el Partido de la Costa.
Además de los teléfonos se les secuestraron a los imputados varios vehículos con los que se movilizaban para llegar a los lugares donde luego intentarían comercializar la droga. Se trata de dos Toyota, uno Corolla y otro Etios; un VW Up, un VW Gol Trend y un Peugeot 308.
Si bien el resultado del operativo fue el esperado y consideran que la cantidad de estupefacientes secuestrada implica un impacto fuerte para esta organización, los investigadores reconocen que no dan por cerrado el objetivo y con nuevas pistas, más los testimonios que se logren de los detenidos, se intentará llegar a otras eventuales ramas de esta red de comercialización y tráfico de drogas.
