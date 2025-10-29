Operativos y detenciones en Vicente López, Tigre y Pilar por una red de pedofilia

En una serie de allanamientos realizados en Vicente López, Tigre y Pilar, detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a cinco sospechosos de haber distribuido material de abuso sexual infantil (MASI) donde las víctimas eran menores de 13 años.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Los allanamientos formaron parte de la denominada Operación Fuera de Línea III, a cargo del fiscal Gonzalo Acosta, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Delitos conexos a la Trata de Personas, Imágenes de Abuso Sexual Infantil y Grooming del Departamento Judicial de San Isidro.

Los cinco detenidos se negaron a declarar hoy cuando fueron indagados por el fiscal Acosta.

Los operativos estuvieron a cargo de detectives de la División de Investigaciones en Cibrecrimen contra Niños, Niñas y Adolescentes de la policía bonaerense, a cargo del subcomisario Sebastián Mancuello.

“En total hubo nueve allanamientos donde, además de detener a los cinco sospechosos, se secuestraron numerosos teléfonos celulares, tablets y computadoras.

“Esta es la tercera operación de este tipo que se realiza en el Departamento Judicial de San Isidro. Todas las investigaciones tuvieron excelentes resultados y refuerzan una vez más el compromiso asumido en la lucha contra la pedofilia en redes sociales”, dijeron fuentes judiciales.

De la investigación y coordinación de los operativos participaron la auxiliar letrada de la fiscalía, Sofía Rodríguez Parodi, y los funcionarios Oriana Ghiotto, Ramiro Galindo, Fernando Benítez y Lorena Argüello.