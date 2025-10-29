LA NACION

Operativos y detenciones en Vicente López, Tigre y Pilar por una red de pedofilia

La policía bonaerense arrestó a cinco sospechosos de distribuir material de abuso sexual infantil

Dos de los detenidos por distribución de material de abuso sexual infantil
En una serie de allanamientos realizados en Vicente López, Tigre y Pilar, detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a cinco sospechosos de haber distribuido material de abuso sexual infantil (MASI) donde las víctimas eran menores de 13 años.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Los allanamientos formaron parte de la denominada Operación Fuera de Línea III, a cargo del fiscal Gonzalo Acosta, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Delitos conexos a la Trata de Personas, Imágenes de Abuso Sexual Infantil y Grooming del Departamento Judicial de San Isidro.

Los cinco detenidos se negaron a declarar hoy cuando fueron indagados por el fiscal Acosta.

Los operativos estuvieron a cargo de detectives de la División de Investigaciones en Cibrecrimen contra Niños, Niñas y Adolescentes de la policía bonaerense, a cargo del subcomisario Sebastián Mancuello.

“En total hubo nueve allanamientos donde, además de detener a los cinco sospechosos, se secuestraron numerosos teléfonos celulares, tablets y computadoras.

“Esta es la tercera operación de este tipo que se realiza en el Departamento Judicial de San Isidro. Todas las investigaciones tuvieron excelentes resultados y refuerzan una vez más el compromiso asumido en la lucha contra la pedofilia en redes sociales”, dijeron fuentes judiciales.

De la investigación y coordinación de los operativos participaron la auxiliar letrada de la fiscalía, Sofía Rodríguez Parodi, y los funcionarios Oriana Ghiotto, Ramiro Galindo, Fernando Benítez y Lorena Argüello.

