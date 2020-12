El auto con el que fue arrollado Isaac Sus

La justicia dispuso la captura internacional de Ricardo Emanuel Papadopulos el joven acusado de conducir el automóvil que arrolló y mató Isaac Sus, el niño de cuatro años que cruzaba la avenida Directorio y San Pedrito, en Flores, de la mano de su madre.

Según fuentes policiales, la foto y la identidad del sospechoso, de 21 años, figura en una circular roja de Interpol que indica el pedido de detención en cualquier lugar del mundo y la máxima prioridad que requiere la captura.

Papadopulos está acusado de conducir el Volkswagen Golf GTI blanco que, hace seis días atropello al niño y a su madre cuando cruzaban Directorio en el cruce con San Pedrito.

Hasta el momento está detenido Rubén Ariel Papadopulos, padre del acusado. Pero la justicia y los efectivos de la Policía de la Ciudad sospechan, a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad, que el conductor del automóvil era su hijo, tal como quedó registrado por las cámaras de seguridad del estacionamiento de Ciudadela dónde abandonaron el vehículo.

Ricardo Emanuel Papadopulos, el joven acusado de atropellar a Isaac

Papadopulos hijo no tenía licencia de conducir. En octubre de 2017, se presentó en la denominada sede Roca de la Dirección General de Licencias porteña, donde se tramitan los carnets otorgados por el gobierno de la Ciudad. En ese momento tenía 18 años.

"En el examen psicológico se encontraron indicios contrarios para la aptitud para manejar. No se le otorgó la licencia hasta que presentara un estudio psicodiagnóstico para profundizar su situación", explicaron desde la ANSV. La profesional que elaboró el informe es la misma que, en marzo pasado, atendió al padre del joven y recomendó que fuera inhabilitado para conducir.

Tres meses después, Papadopulos presentó el estudio psicodiagnóstico de una entidad privada que determinó no tener signos psicopatológicos de relevancia.

"El área psicológica, evaluando el estudio presentado y los indicios encontrados originalmente, define otorgar la licencia por solo un año con control. Superó las siguientes etapas psicofísicas, pero no se presentó a rendir el examen teórico y no obtuvo la licencia. No volvió a rendir los exámenes y nunca obtuvo una licencia para conducir en la ciudad de Buenos Aires", documentación recopilada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

La causa está a cargo de la jueza en lo criminal y correccional porteña Patricia Gichandut y el Ministerio Público está representado por el fiscal César Troncoso.

