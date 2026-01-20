Video: brutal agresión a una árbitra en un partido de fútbol amateur en Bahía Blanca

Un hecho de extrema violencia se vivió este fin de semana en un partido de fútbol amateur de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Una árbitra de 20 años fue agredida físicamente por un grupo de personas que la arrastraron en el suelo, la tironearon del cabello y le pegaron patadas. El suceso ocurrió durante un encuentro de eliminación directa de la Copa Potrero.

La joven jueza, identificada por los medios locales como Victoria Cruz, fue atacada cuando se enfrentaban los equipos La Banda del Moy y Cooperativa Libertad. Según se puede observar en uno de los videos que filmó un testigo, la árbitra del encuentro fue atacada físicamente en medio de una discusión. Aunque un futbolista tomaba de la cintura a la jueza para intentar cubrirla, al menos dos mujeres continuaban agrediéndola con total impunidad.

Bahía Blanca: brutal agresión a una árbitra en un partido de fútbol amateur

De la gresca generalizada también resultó herido un jugador. De acuerdo con lo informado por el medio local La Brújula 24, el futbolista Rodrigo Ortega, de 24 años, sufrió lesiones en la zona de la ingle y en la pierna izquierda, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Penna para una evaluación médica más exhaustiva. Respecto de Cruz, sus lesiones fueron leves.

La gravedad de la situación obligó a la intervención de efectivos policiales, quienes ingresaron al campo de juego para rodear y proteger a la autoridad del partido tras el avance de los agresores.

Desde el equipo La Banda del Moy, del que pertenecerían los agresores, emitieron un comunicado pidiendo “mil disculpas a la gente” y alegando que “en 10 años es la primera vez que pasa algo así”, pero medios locales aseguraron que esta institución cuenta con antecedentes de expulsiones en distintas ligas barriales de la ciudad debido a reiterados episodios de violencia.

Bahía Blanca: brutal agresión a una árbitra en un partido de fútbol amateur.

También se expidieron desde la Comisión Directiva de la Agrupación Independiente de Árbitros de Bahía Blanca, quienes manifestaron un enérgico rechazo a la agresión contra Cruz: “Acompañamos y brindamos nuestro total apoyo a la árbitra, reafirmando que no hay lugar para la violencia dentro ni fuera del campo de juego”.

Bahía Blanca: brutal agresión a una árbitra en un partido de fútbol amateur. redes sociales

Además, solicitaron “que los hechos sean investigados y que se actúe con la seriedad que corresponde”. “Reiteramos nuestro compromiso con la protección y el respeto de la función arbitral. Basta de violencia en el fútbol”, indicaron.

Según la entidad, la jueza “se encuentra bien” físicamente, pero aseguraron que atraviesa un momento anímico delicado.

Qué dijo el organizador del torneo

A través de una extensa publicación en sus redes sociales, Matías Fredes, el organizador del torneo, dijo que, durante ese encuentro, “lamentablemente, una vez más, la violencia fue protagonista”.

“En un partido que ya había finalizado y donde los jugadores de ambos equipos se estaban saludando como corresponde, algo normal y que debería pasar siempre, un grupo reducido de personas (y aclaro que no son todos, porque sería injusto meter a todos en la misma bolsa) arruinó lo que debía ser un sábado de fútbol familiar. Había mucha gente, adultos y niños, y todo terminó en una verdadera batalla campal, con personas pegando por pegar, sin importar a quién”, ahondó.

“Cuando empezó el quilombo, metí a mi hija en uno de los baños y en ese momento recibí uno de los primeros piedrazos, que impactó en la puerta. Gracias a Dios fue así, porque al que tiró no le importó que adentro hubiera dos criaturas, ya que también entró una mamá con un bebé en brazos. Y no conforme con eso, volvió a tirar otra piedra que me rozó la cabeza. A mi mamá le pegaron en el brazo. A una de las líneas también le pegaron”, prosiguió el hombre.

“Ojalá que esto no vuelva a pasar nunca más. El fútbol amateur tiene que ser un espacio para disfrutar, compartir en familia y dar el ejemplo, sobre todo cuando hay chicos mirando. La violencia no tiene lugar en la Liga Amateur Bahía Blanca”, cerró Fredes.