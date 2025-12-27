Cómo elegirlas especies de flores para armar ramos y arreglos

Si hay una tendencia que crece en casas y galerías es la de integrar jardines discretos y ramos frescos dentro de los ambientes. Desde rosas trepadoras hasta hojas esculturales, sugerencias de especies sencillas y con impacto para diseñar arreglos florales

En los últimos años, el verde se instaló con fuerza dentro de los hogares y espacios arquitectónicos. No hablamos sólo de plantas aisladas en macetas, sino de composiciones que dialogan con el diseño interior y exterior: ramos que acompañan una mesa de comedor, follajes que suavizan un living de líneas rectas o detalles florales que aportan frescura en una galería.

Lo primero es conocer bien el potencial de cada especie para armar un ramo de estilo silvestre con flores compradas o del propio jardín Gentileza Camila Giacomini

La buena noticia es que no hace falta ser “experto” para lograr un efecto de impacto. Muchas especies, accesibles y fáciles de cultivar, pueden convertirse en protagonistas de arreglos florales caseros o en puntos focales dentro de un proyecto de interiorismo con verde.

Rosas: el clásico reinventado

Las rosas siguen siendo una apuesta segura. Su presencia elegante y romántica nunca pasa de moda en el diseño floral, y en climas templados se pueden cultivar con relativo éxito en balcones o jardines pequeños. Las variedades trepadoras, como la ‘Pierre de Ronsard’ o la ‘Iceberg’, son ideales porque ocupan poco espacio y ofrecen producción continua de flores en primavera y verano.

Rosa 'Pierre de Ronsard', siempre estética y fácil de cuidar, ideal como trepadora Archivo Revista Jardin

Imaginá un ramo con rosas suaves sobre una mesa de roble, o un muro cubierto de trepadoras que, con su perfume, complemente la materialidad de un espacio de lectura o un estar con grandes ventanales.

Las rosas y las hortensias se llevan muy bien Gentileza María Lidia De Dominicis

Aromas y texturas: lavandas y dalias

Las lavandas, especialmente especies como Lavandula dentata, aportan no sólo color sino una fragancia que se extiende por el ambiente. Este detalle olfativo potencia el diseño: no es lo mismo ingresar a una galería con plantas que a una que abraza tus sentidos.

Las lavandas dentadas aromatizan y dan un toque de elegancia rústica Ines Clusellas/ Revista Jardin

Por su parte, las dalias ofertan una gama de formas y colores vibrantes que pueden elevar ramos y centros de mesa con facilidad. Su floración extendida y sus texturas variadas —desde pétalos simples hasta formas más complejas— las convierte en favoritas de los floristas y diseñadores.

Las dalias aportan color y formas complejas Ines Clusellas/ Revista Jardin

Aromáticas y campestres: margaritas, violetas y taco de reina

Un jardín o una simple maceta pueden proveer elementos perfectos para arreglos casuales. Flores como el topinambur (una especie con abundante floración dorada) o los alegres tallos de taco de reina, con su presencia fresca y hasta comestible, son aliados perfectos para composiciones que buscan un aire relajado, casi espontáneo.

El Topinambur provee flores desde mediados del verano hasta el otoño, para sumar impacto de color. Florencia Cesio

En espacios más sombríos, las violetas de los Alpes —con sus flores delicadas— agregan un toque de color que se percibe incluso en interiores sombreados.

La bellísima violeta de los Alpes se usa para dar color a jardines sombreados en grupos; en macetas en patios. También como planta de interior. Sus flores son de larga duración, muy buenas para arreglos. Florencia Cesio

Exóticas y estructurales: flor del paraíso y tropicales

Para interiores con una paleta neutra o materiales sobrios, integrar piezas exóticas como la Strelitzia reginae —llamada flor del paraíso— aporta un acento escultural y de gran porte. Su inflorescencia sugestiva permite crear arreglos audaces, perfectos para espacios amplios o lofts con doble altura.

La Strelitzia reginae, una especie tropical y gran proveedora de flores y hojas para los arreglos florales Ines Clusellas

En zonas de clima templado, otras plantas tropicales como las monsteras o alocasias son tesoros de diseño: sus hojas amplias y geométricas establecen un lenguaje visual que acompaña interiores contemporáneos con materiales como hormigón, metal o madera natural.

Helecho ming y Alocasia cucullata. El aporte de verde que cualquier arreglo floral necesita Florencia Cesio

Más allá de las flores, los follajes son protagonistas: un manojo de hojas bien elegido puede transformar un espacio sin necesidad de colores intensos. El eucalipto cinerea, con sus hojas grises redondeadas, aporta un perfume tenue y una textura elegante —ideal para ramos colgantes o centros de mesa—.

Los helechos, como el asparagus Ming, o gramíneas como Chasmanthium latifolium, suman movimiento y un carácter orgánico que equilibra la rigidez de muchos interiores urbanos.

Consejos de diseño para integrar verde con estilo

Seleccioná por función y espacio: en interiores pequeños, elegí plantas de porte mediano o follajes que enmarquen sin saturar visualmente.

en interiores pequeños, elegí plantas de porte mediano o follajes que enmarquen sin saturar visualmente. Combiná alturas y texturas: alternar flores con follajes estructurales crea composiciones que fluyen visualmente.

alternar flores con follajes estructurales crea composiciones que fluyen visualmente. Cuidá la iluminación: muchas plantas, aunque resistentes, agradecen luz indirecta y bien distribuida para mantener su mejor forma.

muchas plantas, aunque resistentes, agradecen luz indirecta y bien distribuida para mantener su mejor forma. Jugá con recipientes y soportes: un jarrón escultórico o un soporte vertical pueden transformar una planta en un detalle de diseño central.

La elección del recipiente forma parte del armado del ramo Archivo Revista Jardin

