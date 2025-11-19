Flores: el chofer de un camión perdió el control, chocó a cuatro autos estacionados y atropelló a una mujer

Este martes un camión que circulaba por la Avenida Nazca al 800, en el barrio porteño de Flores, perdió el control en dirección hacia Gaona tras realizar una mala maniobra, chocó contra cuatro vehículos que estaban estacionados y atropelló a una mujer de 42 años.

Según pudo saber LA NACION de fuentes policiales, el camión Iveco circulaba por la avenida Nazca al 800, sentido a la avenida Gaona, cuando tras realizar una mala maniobra perdió el control y chocó contra cuatro vehículos estacionados y embistió a la mujer que estaba cruzando la calle.

En el video de las cámaras de seguridad se puede ver al camión de un momento a otro perdiendo el control sobre la avenida hasta chocar contra los autos y finalmente atropellar a la víctima.

La mujer quedó inconsciente, por lo que el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) desplegó un operativo en el lugar para atender a la víctima. Los médicos la asistieron y la trasladaron al Hospital Álvarez, donde luego fue operada del traumatismo de cráneo.

También participó del operativo personal de la Comisaría Vecinal 7C de la Policía de la Ciudad. Los vehículos dañados por el choque fueron un Volkswagen Gol, un Nissan Versa, una Renault Kangoo y un Peugeot 208.

En paralelo, el conductor del camión, de 35 años, fue detenido y permanece en una alcaidía policial a disposición de la Justicia. Su test de alcoholemia dio resultado negativo.

Según detallaron las mismas fuentes, en el lugar hubo una consigna policial, ya que los vehículos permanecieron por disposición de la autoridad para realizar las pericias correspondientes, para luego habilitar a una grúa a retirarlos.

Accidente en Barracas

Un violento siniestro vial ocurrió en la madrugada de este miércoles en la autopista 9 de Julio Sur, sentido a Provincia, donde un auto chocó, volcó y quedó envuelto en llamas a la altura de la calle Coronel Suárez, en barrio porteño de Barracas.

El conductor —un hombre que viajaba solo— logró bajar del vehículo por sus propios medios segundos antes de que el fuego tomara por completo la estructura.

Incendio de un auto en Barracas

El incidente se produjo en plena noche y generó un rápido despliegue de emergencia. Bomberos de la Ciudad trabajaron para extinguir el incendio que avanzaba sobre la carrocería, mientras que personal de SAME se dirigió de inmediato al lugar para asistir al conductor. Efectivos de la Policía de la Ciudad cortaron los dos carriles derechos para facilitar las tareas de los equipos y evitar nuevos accidentes.

Al arribar la ambulancia, el hombre fue atendido por una crisis nerviosa y por quemaduras localizadas en el cuero cabelludo y en la pierna derecha. Según precisaron fuentes policiales a este medio, las lesiones se produjeron en los primeros instantes del siniestro, cuando el auto comenzó a prenderse fuego tras el impacto.