Ordenaron liberar a Luciana Martínez, exparticipante de Gran Hermano

Luciana Martínez, la exparticipante de Gran Hermano que había sido detenida después de una denuncia de un turista de los Estados Unidos que dijo haber sufrido un robo, fue excarcelada por orden de la Justicia.

Así lo informó a LA NACION fuentes con acceso al expediente. La decisión fue tomada por el juez de la causa, Alfredo Godoy, al hacer lugar a un pedido de excarcelación presentado por el abogado defensor de Martínez, Carlos Telleldín.

La medida también incluyó al manager de Martínez, Cristian Wagner, quien también había sido detenido en el marco de la investigación iniciada tras la denuncia. En los próximos días, el juez Godoy definirá la situación procesal de los dos imputados.

Martínez y Wagner habían sido detenidos el sábado pasado por personal de la Policía de la Ciudad. La causa había comenzado con la denuncia de un turista de los Estados Unidos que estaba alojado en un hotel situado en Fray Justo Santa María de Oro al 1800.

Las imágenes de la exparticipante de Gran Hermano antes de ser detenida

La exparticipante de Gran Hermano, su manager y el denunciante se habían conocido en un boliche de Palermo y, pocos minutos antes de las 7, se dirigieron los tres al hotel donde estaba alojado el ciudadano estadounidense.

Una filmación de una cámara de seguridad dle hotel registró cuando, a las 6.52 del sábado, los tres suben a un ascensor para dirigirse a la habitación donde pasaba sus días el turista. Llevaban una bandeja con una botella de champagne y copas.

Según el relato realizado por el denunciante a a los detectives del caso, cuando se despertó, al mediodía, estaba solo y le faltaba su pasaporte, un reloj digital, dos tarjetas de crédito y ropa.

El turista describió que había conocido a la ex Gran Hermano en un boliche de Palermo. Durante la madrugada tomaron bebidas alcohólicas y decidieron ir al hotel los tres, donde siguieron bebiendo.

La exparticipante de Gran Hermano quedó filmada por las cámaras de seguridad del hotel Captura

La exparticipante del reality show y el hombre que la acompañaba quedaron registrados en la recepción del hotel cuando llegaron con el pasajero norteamericano.

Con esos datos, sumado a la descripción de los testigos, entre ellos, empleados del hotel, habría sido identificado el supuesto cómplice como Cristian Wagner, de 37 años.

Primero fue apresado el manager de la exparticipante de Gran Hermano, d e 37 años Se le secuestró un bolso de cuero con prendas del damnificado, además del reloj denunciado como robado y las dos tarjetas de crédito.

Horas más tarde, el juez Alfredo Godoy, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°24 de la Capital Federal, también dispuso la aprehensión de Martínez, en tanto que ordenó que se le devolvieran al damnificado los objetos robados.

No solo se incorporó al expediente la filmación del momento en que el denunciante y los sospechosos suben al ascensor, también hay una grabación de cuando la ropa del huésped es arrojada a la vereda.

En su indagatoria, la exparticipante de Gran Hermano habría dicho que fue abusada por el denunciante, situación que será investigada por la Justicia.

Cuando Luciana Martínez ingresó en Gran Hermano, todavía se presentaba como Jorge Barrionuevo, pero eligió el reality de Telefé como la plataforma para revelar su identidad de género.

En una entrevista con LA NACION en marzo del año pasado, Martínez relató la importancia de su decisión y recordó los diez años en los que debió ocultarse por temor a enfrentar a su familia y a los vecinos de su pueblo natal, Pico Truncado, en Santa Cruz. En aquella oportunidad, también adelantó que iniciaría un tratamiento hormonal y que, más adelante, se sometería a las intervenciones quirúrgicas necesarias para completar su transición.

“Era una mochila que me pensaba mucho y me avergonzaba lo que hacía. Ya en la adolescencia, cuando mi familia descubrió que era gay, me hizo sentir que lo que estaba haciendo era malo. En casa siempre fue un tema tabú que nunca se habló y yo sentía mucha frustración. Cuando empecé a viajar a Buenos Aires para estudiar, pude ser más libre en ese sentido. Recuerdo que a finales de 2019 vi un vestido que me gustó, me lo compré y salí. Me di cuenta de que eso era lo que necesitaba, lo que sentía y quería ser. Después, en pandemia, volví a mi casa y me notaron distinta, pero seguí a escondidas hasta que tuve ganas de gritarlo”, expresó.