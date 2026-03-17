Los videos de la causa contra la exparticipante de Gran Hermano: así entraron en el hotel y tiraron la ropa

El ingreso de la exparticipante de Gran Hermano Luciana Martínez en el hotel de Palermo donde estaba alojado un turista de los Estados Unidos que denunció haber sido víctima de un robo quedó registrado por las cámaras de seguridad, imágenes que fueron incorporadas al expediente.

Las imágenes de la exparticipante de Gran Hermano antes de ser detenida

Martínez y su manager fueron detenidos por la Policía de la Ciudad acusados de robo. Según las imágenes, los dos imputados y la víctima se subieron a uno de los ascensores del hotel a las 6.52 del sábado pasado. Llevaban una bandeja con una botella de champagne y copas.

Los tres habrían llegado al hotel, situado en Fray Justo Santa María de Oro al 1800, a las 6.45. El turista estaba ebrio.

Según el relato realizado por la víctima a los detectives del caso, cuando se despertó, al mediodía, estaba solo y le faltaba su pasaporte, un reloj digital, dos tarjetas de crédito y ropa.

El turista describió que había conocido a la ex Gran Hermano en un boliche de Palermo. Durante la madrugada tomaron bebidas alcohólicas y decidieron ir al hotel los tres, donde siguieron bebiendo.

La exparticipante del reality show y el hombre que la acompañaba quedaron registrados en la recepción del hotel cuando llegaron con el pasajero norteamericano.

Una exparticipante de Gran Hermano detenida: las imágenes de la causa

Con esos datos, sumado a la descripción de los testigos, entre ellos, empleados del hotel, habría sido identificado el supuesto cómplice como Cristian Wagner, de 37 años.

Primero fue apresado el manager de la exparticipante de Gran Hermano, d e 37 años Se le secuestró un bolso de cuero con prendas del damnificado, además del reloj denunciado como robado y las dos tarjetas de crédito.

Horas más tarde, el juez Alfredo Godoy, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°24 de la Capital Federal, también dispuso la aprehensión de Martínez, en tanto que ordenó que se le devolvieran al damnificado los objetos robados.

No solo se incorporó al expediente la filmación del momento en que el denunciante y los sospechosos suben al ascensor, también hay una grabación de cuando la ropa del huésped es arrojada a la vereda.

En su indagatoria, la exparticipante de Gran Hermano habría dicho que fue abusada por el turista.

Cuando Luciana Martínez ingresó a Gran Hermano, todavía se presentaba como Jorge Barrionuevo, pero eligió el reality de Telefé como la plataforma para revelar su identidad de género.

En una entrevista con LA NACION en marzo del año pasado, Martínez relató la importancia de su decisión y recordó los diez años en los que debió ocultarse por temor a enfrentar a su familia y a los vecinos de su pueblo natal, Pico Truncado, en Santa Cruz. En aquella oportunidad, también adelantó que iniciaría un tratamiento hormonal y que, más adelante, se sometería a las intervenciones quirúrgicas necesarias para completar su transición.

“Era una mochila que me pensaba mucho y me avergonzaba lo que hacía. Ya en la adolescencia, cuando mi familia descubrió que era gay, me hizo sentir que lo que estaba haciendo era malo. En casa siempre fue un tema tabú que nunca se habló y yo sentía mucha frustración. Cuando empecé a viajar a Buenos Aires para estudiar, pude ser más libre en ese sentido. Recuerdo que a finales de 2019 vi un vestido que me gustó, me lo compré y salí. Me di cuenta de que eso era lo que necesitaba, lo que sentía y quería ser. Después, en pandemia, volví a mi casa y me notaron distinta, pero seguí a escondidas hasta que tuve ganas de gritarlo”, expresó.