Otro robo en San Isidro: cinco ladrones entraron en la casa de Valeria Mazza

La Justicia y la policía bonaerense intentan identificar a un grupo de delincuentes que hoy al mediodía irrumpió en la casa de la reconocida modelo Valeria Mazza, propiedad situada en Acassuso, en el partido bonaerense de San Isidro.

Así lo informaron fuentes policiales y judiciales. Según pudo reconstruir LA NACION, hoy, al mediodía, un grupo integrado por cinco delincuentes habrían saltado un portón de la casa donde viven Mazza y su familia y se apoderaron de una mochila.

La secuencia fue advertida por la hija de la reconocida modelo, quien comenzó a gritar. Entonces, los ladrones decidieron huir y abandonaron la mochila en la puerta de la casa.

Según vecinos, en el momento del hecho, la hija de Mazza estaba con una amiga y dos empleados que trabajan en la casa.

Uno de los empleados se comunicó con el número de emergencias 911. Personal de la comisaría 4a. de San Isidro, con jurisdicción en la zona conocida como Las Barrancas, se hizo presente en la casa para tomar las primeras declaraciones.

La investigación del caso quedó a cargo de Patricio Ferrari, uno de los fiscales adjunto de San Isidro. Según pudo saber LA NACION, fueron convocados detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro para colaborar en la pesquisa.

Los detectives policiales y judiciales analizan grabaciones de cámaras de seguridad para tratar de identificar a los ladrones, quienes habría quedado filmados cuando caminaban por la zona. Serían adolescentes.