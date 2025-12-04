Otros cinco mendocinos fueron detenidos por robar en un shopping

Mientras el episodio de los cinco turistas cuyanos detenidos por robar prendas de vestir y dos valijas en un importante centro comercial del sur de Miami concentraba la atención pública, la policía de Mendoza detuvo a cuatro mujeres y un hombre acusados de hurtar productos en un shopping de la vecina provincia de San Juan.

Según informaron medios cuyanos, la banda, que tenía antecedentes de hechos similares en La Pampa, fue desarticulada en las últimas horas tras una serie de procedimientos conjuntos entre las fuerzas de seguridad mendocinas y sanjuaninas.

La banda tenía un modus operandi reiterado y un rubro favorito como objetivo: las mujeres simulaban ser clientes y entraban en locales de venta de cosméticos; mientras unas concentraban la atención de las vendedoras, otras tomaba productos −labiales, maquillajes y hasta perfumes− y los escondía entre sus ropas. Luego salían sin hacer compras y subían a un auto que las esperaba afuera.

Uno de esos golpes, a principio de noviembre, originó la investigación de la División Robos y Hurtos de la Policía de Mendoza, en conjunto con sus pares de San Juan, que ahora concluyó con las detenciones.

Según se informó, en las últimas horas se realizaron cinco allanamientos en viviendas relacionadas con los sospechosos. En esos operativos fueron detenidos cuatro de ellos; entre el material secuestrado estaba el Ford Focus gris que varios testigos señalaron como el vehículo que usó la banda al cometer el robo en el centro comercial de San Juan.

La quinta sospechosa fue encontrada en la zona de Cacheuta, Luján de Cuyo, donde fue arrestada y puesta a disposición de la Justicia.

Como se dijo, la organización tenía antecedentes por robos en farmacias y perfumerías de otras provincias −entre ellas, La Pampa−, donde repetían el mismo mecanismo de distracción para sustraer productos de cosmética, según informó El Sol.