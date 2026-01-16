Otros dos detenidos por el asesinato de un barbero argentino en México

La Fiscalía General de Quintana Roo, estado mexicano donde se encuentra la Riviera Maya, confirmó la detención de otros dos sospechosos por el asesinato de Jonathan Emmanuel Minucci, peluquero santafesino de 37 años, ocurrido el 9 de enero pasado en Tulum.

Se trata de Hugo Daniel “N”, alias “El Maníaco”, y Cristian Eduardo “N”, ambos capturados por delitos contra la salud y bajo sospecha de estar involucrados en el homicidio calificado de dos personas, siendo Minucci una de ellas.

El 12 de enero fueron detenidos por la Policía Municipal Fernando Jonathan “N” y Adán Osvaldo “N”, ambos naturales del Estado de Jalisco, bajo la carátula de narcomenudeo. A su vez, ambos sujetos están involucrados en el homicidio de Minucci y en las lesiones de dos hombres más en un establecimiento bailable en Tulum.

Los cuatro detenidos sospechados del asesinato serían miembros de un grupo criminal de la zona, según el fiscal a cargo de la investigación, Raciel López Salazar.

“Esta agresión se registró por la tarde del 9 de enero en el estacionamiento del Vesica Cenote Club ubicado en la carretera federal Tulum y Felipe Carrillo Puerto. En dicho lugar se encontraron ocho casquillos percutidos calibre 9 mm. A través de labores de inteligencia y de investigación, los mismos ya se encuentran a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme a derecho”, expresó López en conferencia de prensa posterior a las primeras dos detenciones.

Además del homicidio de Minucci, dos personas resultaron heridas por arma de fuego, identificados como Deyran de Jesús N., de 30 años, y Saúl N., de 34, y tuvieron que ser atendidos.

“Las tres víctimas trabajaban como guardia de seguridad en dicho cenote y todos fueron trasladados al hospital de IMSS‑Bienestar de Playa del Carmen, donde falleció el día de ayer Jonathan”, informó López en conferencia.

Oriundo de la localidad santafesina de Fray Luis Beltrán, donde había montado su salón de belleza, Minucci se había instalado en México por trabajo en noviembre de 2025.

Según su entorno, había proyectado regresar al país en febrero. Nacido el 2 de octubre de 1988, estaba en pareja desde hacía varios años con Lucina, de 32, quien cursa un embarazo del que la pareja se enteró de manera reciente, cuando él ya se encontraba en México.

“Jona falleció de una manera muy cruel en México, a donde había viajado con la ilusión de trabajar por unos meses y construir un futuro mejor”, escribieron allegados del entorno de Minucci en redes sociales, donde también expresaron su dolor por el crimen y el impacto en su familia, amigos y excompañeros.

Por su parte, la Junta Interna de la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán, lugar de trabajo del peluquero previo a que instale su salón, difundió un mensaje en Facebook: “Lamentablemente, hoy nos encontramos con la noticia de la tragedia de nuestro excompañero fabriquero Joni Minucci”, y comunicó que se realiza una colecta pública para costear la repatriación de los restos a la Argentina. De acuerdo con el entorno de Minucci, los costos son elevados y los exceden por completo.

El Consulado de la Argentina en la zona fue notificado del crimen para iniciar los trámites de repatriación y brindar asistencia a los familiares, mientras la investigación en México continúa para identificar a los autores del ataque y determinar el móvil.