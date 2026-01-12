Crimen de un argentino en Tulum: se confirmó la hipótesis del narcomenudeo y detuvieron a dos sospechosos

Dos supuestos integrantes de un grupo criminal dedicado al narcomenudeo fueron detenidos por su presunta vinculación con el homicidio del ciudadano argentino Jonatan Emanuel Minucci, un peluquero de 37 años asesinado a balazos en la ciudad de Tulum, en el estado mexicano de Quintana Roo el viernes pasado.

Así lo informó el titular de la Fiscalía General de Quintana Roo, Raciel López Salazar. “El motivo [móvil del crimen] fue el narcomenudeo”, dijo el funcionario judicial en una conferencia de prensa.

Capturan #FGEQuintanaRoo y Policía Municipal a dos sujetos por narcomenudeo; están relacionados con delitos de lesiones y homicidio calificado en Tulum. (1/2)#CeroImpunidad#JusticiaParaTodos



🔗👉🏼 https://t.co/kUKDjifbiM pic.twitter.com/189NNZVb98 — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) January 12, 2026

Los sospechosos fueron identificados como Fernando Jhonatan y Adán Osvaldo, ambos oriundos del estado de Jalisco.

“Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General en coordinación con el Grupo Interinstitucional detuvieron a dos personas, presuntos integrantes de un grupo criminal. Ambos detenidos están relacionados en la carpeta de investigación iniciada el viernes pasado por los delitos de homicidio y lesiones registrados en el Cenote de Vesica de Tulum. El motivo de esta agresión obedece al narcomenudeo. Tuvo el saldo de un fallecido y dos lesionados por disputa entre dos grupos criminales. El occiso tenía 37 años y era de nacionalidad argentina. Los lesionados eran de Veracruz. Las tres víctimas trabajaban como guardias de seguridad en dicho cenote. Esta agresión se registró por la tarde del viernes en el estacionamiento del cenote. Se encontraron ocho casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Quiero ser claro y enfático: este no fue dentro del festival de música electrónica como se manejaba en redes sociales. El motivo fue por narcomenudeo”, afirmó López Salazar.

Minucci fue herido de bala en el cuello, rostro, brazos y tórax. Fue trasladado de urgencia al Hospital General IMSS‑Bienestar de Playa del Carmen, donde murió ayer.

La víctima, oriunda de Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, había llegado a México en noviembre pasado. Su intención era trabajar unos meses y juntar dinero. Su pareja, que está embarazada, se quedó en la Argentina.

En Tulum trabajaba como peluquero y barbero, oficio al que se dedicaba desde hacía varios años. Tras su llegada, abrió una peluquería y barbería denominada Good Luck, emprendimiento por el cual comenzó a difundir su trabajo en redes sociales el 20 de noviembre pasado. En la descripción de la cuenta figuraba la frase: “En los detalles está la clave”.

Según contó en sus últimas publicaciones, el mes próximo tenía previsto abrir una sucursal de Good Luck en la ciudad santafesina de San Lorenzo.

“Jona falleció de una manera muy cruel en México, a donde había viajado con la ilusión de trabajar por unos meses y construir un futuro mejor. Hoy su familia necesita ayuda para poder repatriar sus restos y traerlos de regreso a casa. La logística es muy costosa y los excede por completo. Jona era el compañero de vida de mi amiga, quien atraviesa este dolor inmenso estando embarazada, además de ser un ser profundamente querido por su familia, amigos y todas las personas que lo conocieron. Dejó huellas de amor que nunca se borrarán”, escribió en Instagram una amiga de Lucina, la pareja de la víctima.

Por su parte, la Junta Interna de la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán difundió un mensaje en Facebook: “Lamentablemente, hoy nos encontramos con la noticia de la tragedia de nuestro excompañero fabriquero Joni Minucci”, y comunicó que se realiza una colecta pública para costear la repatriación de los restos a la Argentina. De acuerdo con el entorno de Minucci, los costos son elevados y los exceden por completo.

Lucina y Minucci, el ciudadano argentino asesinado en México

Antes de la detención de los dos sospechosos, la Fiscalía General de Quintana Roo había informado en la red social X que “las autoridades de los tres niveles de Gobierno trabajan de manera coordinada para dar con el o los responsables de este ataque directo, que privó de la vida a una persona por lesión de arma de fuego”.

Y, para finalizar, se sostuvo: “La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de cero impunidad y de llevar ante la justicia a los transgresores de la ley”.

La violencia en Quintana Roo se ha intensificado en los últimos meses. De acuerdo con datos oficiales, en 2025 se reportaron más de 700 homicidios en el estado, muchos relacionados con el narcomenudeo y la disputa por territorios turísticos. Tulum, Playa del Carmen y Cancún figuran entre las ciudades más afectadas por esta problemática.