Para una perito, Nahir Galarza era víctima de violencia de género

Nahir fue condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de julio de 2019 • 16:50

Tan solo un año atrás el Tribunal de Casación Penal de Concordia dio a conocer la sentencia en la que condenaba a Nahir Galarza a prisión perpetua por el crimen de su novio, Facundo Pastorizzo, ocurrido el 29 de diciembre de 2017.

Cuando todavía falta conocer cuál será el resultado de la revisión de ese fallo, que se revelará el próximo 14 de agosto, el mediático Jorge Zonzini, alguna vez vinculado a la defensa de la joven, compartió el video de una pericia que considera clave.

"Caso Nahir. Aparece la pericia psicológica sobre la violencia de género padecida por Nahir que la justicia ocultaba a la opinión pública y tenía guardada bajo siete llaves. La prueba clave que el fiscal desestimó y que definiría en Corte Suprema", escribió en Twitter.

Se trata de la declaración judicial que realizó en junio del año pasado la perito Alicia Paday, que determinó que la joven tenía tendencia a la depresión y el masoquismo, sufría problemas alimentarios y brotes psicóticos y mostraba signos de "sobreprotección y presión parental".

La especialista además afirmó que Galarza había sufrido abusos en algún punto de su vida. "Yo no me rijo por lo que ella me dijo, sino que lo veo en los indicadores. Nahir es víctima de violencia de género, tiene todas las características, pero no puedo decir si fue o no víctima de Fernando".

Los jueces, sin embargo, eligieron en su momento desoír esta pericia. "La falta de seriedad y rigorismo científico de la licenciada Paday surge de sus propios dichos, desde que reconoció que únicamente mantuvo una entrevista con Nahir, que no alcanzó a cubrir una hora de tiempo, a diferencia de la seria y consistente evaluación desarrollada por el perito psiquiatra Ghiglione, que demandó tres entrevistas con la imputada", señaló el tribunal en su pronunciamiento.