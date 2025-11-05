Parecía una granja de pollos, pero era una de minado de criptomonedas y la custodiaba un gendarme retirado

Desde la ruta, el paisaje parecía rutinario: pasto alto, un contenedor largo pintado en ocre y un tinglado de chapa que imitaba la estética de un criadero de pollos. Sin embargo, no había olor a alimento balanceado ni ese vapor espeso que delata a los galpones avícolas. En cambio, se escuchaba un zumbido parejo, como un ventilador industrial que no descansaba en todo el día.

Estanterías completas de miners y herramientas usadas durante el operativo Edesur

Al avanzar por el predio, los técnicos hallaron un sector cercado con malla donde estaba apoyado un transformador pesado, con varias salidas y un manojo de cables negros enfundados, algunos con cobertores de colores. Dentro del falso criadero, pared a pared, se alineaban filas de equipos metálicos con grandes ventiladores, montados en estanterías y conectados por un tendido de conductores y fuentes de poder apoyadas sobre el piso de madera. Lo que descubrieron los investigadores es que detrás de la fachada de granja de pollos había una granja de minado cripto.

Estructura clave para alimentar la granja, con múltiples ramales de alta tensión conectados Edesur

La historia empezó días antes, en plena recorrida de rutina, cuando personal de Edesur, que brinda el servicio en la zona, detectó una subida de cable de media tensión que resultó sospechosa por su traza y por el uso de materiales que no coincidían con los de la compañía.

Las lluvias intensas de los días posteriores demoraron la verificación presencial, pero, una vez que el clima mejoró, varias cuadrillas regresaron al área para revisar fallas y disturbios en un alimentador de la misma zona. La inspección confirmó que el cable estaba intervenido y que la anomalía se repetía en puntos cercanos, lo que reforzó la hipótesis de una conexión clandestina de gran porte.

Filas de dispositivos ASIC con ventiladores gemelos y cableado artesanal para sostener la operación Edesur

Con esos indicios, se organizó un operativo con fuerzas de seguridad y un escribano para dejar constancia de lo que se encontrara. El procedimiento se realizó en un campo situado entre los partidos de Presidente Perón, Esteban Echeverría y San Vicente. La Comisaría 2ª de Guernica tomó intervención y dio aviso al fiscal de turno, mientras el personal técnico se preparaba para ingresar y cortar la energía.

Al llegar se encontraron con un tendido de media tensión ajeno a Edesur, un transformador fabricado en 2004 que no pertenecía a empresa y un doble preensamblado que alimentaba el corazón del sistema. El predio estaba custodiado por un gendarme retirado. El resultado del allanamiento fue tres detenidos y el decomiso de la instalación completa.

Cables gruesos con cobertores de colores y empalmes fuera de norma sobre el transformador Edesur

Qué es, en pocas palabras, una granja cripto: un conjunto de computadoras especiales dedicadas a ejecutar cálculos de manera permanente para procesar y validar transacciones de criptomonedas. Esas máquinas trabajan las 24 horas, generan mucho calor y ruido por el uso intensivo de ventiladores, y demandan grandes cantidades de energía eléctrica. Por esa razón, cuando se instalan sin habilitaciones o se cuelgan de la red pública para reducir costos, desestabilizan el tendido: bajan la tensión, fuerzan equipos y multiplican fallas en los barrios cercanos.

El núcleo del caso, más allá de la fachada de criadero de pollo, está en el hurto de energía y en la intervención de la red con elementos que no pertenecen a la distribuidora. Tras el procedimiento, todo el material quedó secuestrado y se cortó la alimentación irregular.