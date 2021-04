Patricia Bullrich pidió la libertad del joven que mató a dos motochorros: “Hay que defender a las víctimas, no a los victimarios”

Patricia Bullrich pidió que liberen a Diego C., el joven de 25 años que fue detenido el jueves pasado tras embestir y matar a dos ladrones que le robaron 2000 dólares en Rosario. La titular del PRO, además, apuntó contra la Justicia: “Tiene que defender primero a las víctimas y no a los victimarios”.

Este lunes, la exministra de Seguridad mantuvo un diálogo radial con Todos en la Ocho (AM830) y sostuvo: “Frente a los que llevan adelante robos con violencia hay una persona que se defiende como puede”, en relación con el joven que, antes de atropellar a los dos ladrones, sufrió un violento asalto en el que le rompieron el vidrio del vehículo con la culata de una pistola y le apuntaron a la cabeza. “¡Dame la plata!”, le gritó uno de los asaltantes, que, según señalaron familiares a LA NACION, realizó tres disparos al aire para intimidarlo.

“Lo primero que hace la Justicia es imputar a la víctima sin analizar las circunstancias, la geografía de lo que está sucediendo en Rosario, imputar de homicidio a una persona que estaba defendiéndose de delincuentes peligrosos que generan una acción de enorme violencia”, sostuvo Bullrich, que agregó: “Nuestra filosofía es una filosofía de protección a la víctima y no dar vuelta la realidad. A la persona le pusieron una prisión preventiva como si fuera peligrosa, cuando los peligrosos son los delincuentes, que ya tienen antecedentes”.

“Consideramos que en la Argentina hay que rever esta política de salvar siempre a los delincuentes y nadie a las víctimas que no buscaron nada, que estaban tranquilos y de golpe se encuentran en esta situación de violencia”, aseguró. Luego se refirió a la investigación policial y judicial que se está llevando adelante en el caso. “Queremos que la Justicia entienda que primero tiene que defender a las víctimas y no a los victimarios”, pidió la exfuncionaria.

Ante la consulta sobre si existió un exceso de legítima defensa o si el joven actuó bajo estado de emoción violenta, Bullrich fue clara e hizo referencia a que en el “mientras tanto” el joven está preso. A su vez, describió: “Estos delincuentes lo siguieron [a la víctima] desde el centro de Rosario hasta Fisherton, son varios kilómetros donde estos señores vieron que sacaba 2000 dólares, que tampoco es una cifra millonaria, lo siguieron media hora o 40 minutos y en la puerta de la casa le generaron una situación de violencia. Diego reaccionó”.

Un importante número de personas marcharon por más seguridad en el barrio de Fisherton donde hace unos días un joven atropelló a dos motochorros y los mató luego de ser asaltado. En la marcha también pidieron por la libertad de este joven, Diego. Marcelo Manera / LA NACION

La exministra sostuvo que no hay riesgo de fuga por parte del imputado. “Diego hoy está preso. No se va a escapar, no se va a ir. Tenemos que ser razonables, porque las víctimas son víctimas, y los victimarios, victimarios”. Además, apuntó contra los ladrones: “Quienes quisieron salir a perseguir a Diego, le robaron la plata y le metieron una pistola en la cabeza fueron los delincuentes. Diego se defendió. Las personas no saben defenderse bien o mal, pero es una defensa contra un ataque de delincuentes con antecedentes”.

Finalmente, Bullrich habló sobre la masiva marcha que el sábado al mediodía realizaron los vecinos para respaldar al joven que mató a los dos motochorros y pedir su libertad. “Rosario siente la injusticia. Hay que terminar con la inseguridad”, indicó.

El caso

El jueves pasado, Diego C. fue en su camioneta Chevrolet S10 a retirar 2000 dólares de una financiera del centro de Rosario. Tras realizar la transacción, se dirigió hasta la casa de su padre en Amuchástegui al 600, en el barrio residencial de Fisherton, ubicado en el oeste de Rosario.

Cuando el joven llegó a la casa de su padre, que es un empresario metalúrgico, dos hombres en una moto lo interceptaron cuando él estaba dentro de la camioneta. Le rompieron el vidrio del vehículo con la culata de una pistola, según relató el abogado defensor Pablo Rajmil, y le apuntaron a la cabeza.

El conductor les entregó el dinero inmediatamente. El ladrón arrojó el arma, según el abogado. Se sospecha que porque podría haber tenido un desperfecto. Es en ese momento cuando Diego C. inició una persecución de los dos asaltantes que huían en una Honda Titán.

A unas seis cuadras de donde se había producido el robo, el conductor de la S10 embistió a los ladrones. Uno murió en el acto, al quedar bajo las ruedas del vehículo. El otro asaltante quedó gravemente herido, tirado en la vereda, y falleció poco después en el hospital.

Rosario: el momento en que un joven mató con su camioneta a dos motochorros

Minutos después de que se produjera este violento desenlace, los familiares de los dos asaltantes fueron hasta la casa del padre de Diego C., donde se produjo el robo, a increpar y amenazar a los allegados al joven. Rajmil admitió que el entorno cercano “está muy preocupado y afligido por lo que sucedió y tiene temor a posibles represalias”. Familiares de Diego C. pidieron a la Justicia que se garantice su seguridad ante una posible venganza.

LA NACION