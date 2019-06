Patricia Bullrich: "Trabajamos para que la Argentina no sea una ruta de tráfico"

La ministra de Seguridad detalló la trama del contrabando Crédito: Ministerio de Seguridad

Caminó entre las ametralladoras decomisadas y escuchó el reporte final sobre el material hallado en el mayor secuestro de armamento de los últimos años. "Trabajamos para que la Argentina no sea una ruta del tráfico de armas", dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

-¿Cómo llegaron las armas a nuestro país?

Compraban las partes de las armas. Por un lado adquirían material en los Estados Unidos, donde tres personas fueron detenidas por mandar esas piezas en encomiendas. Al detectar la operación, dejamos ingresar algunos envíos para seguirlos. Allá las compraban legalmente, pero las hacían llegar aquí como contrabando. Manifestaban que eran todo tipo de cosas: bulones, material metalúrgico, por ejemplo. También estaba la conexión europea, en Alemania había una persona, que pronto será detenida, que hacía circular las partes por distintos países de la Unión Europea como para distraer el posible seguimiento. Primero enviaba a España, luego a Holanda y de ahí se transferían a la Argentina. Hasta que enviaron en gran cantidad en un barco portugués, llamado Palak, disimuladas en distintas cajas. Todo esto fue monitoreado.

-¿Complica que en los EE.UU. se puedan comprar estas armas sin restricciones?

-En la medida en que todo sea legal, nosotros no tenemos problemas. En la Argentina no tenemos la misma filosofía de la segunda enmienda americana. Acá intentamos que la gente no tenga armas, pensamos que es mejor una población desarmada y creemos que el monopolio de las armas tiene que estar en las fuerzas de seguridad.

-¿Cómo se movían los miembros de esta organización criminal en nuestro país?

Acá lo que aparece es que un grupo de gente vio una oportunidad económica en un hobby que tenían, que era el de las armas. El presunto líder de la banda, además, ya había tenido una causa por contrabando de silenciadores en los Estados Unidos. Y había estado preso un año acá y también había sido requerido por la Justicia de Cleveland, adonde nunca llegó porque tenía esa causa en la Argentina. Le habían pedido la extradición. Lo que vimos es que ellos no operaban directamente con las bandas brasileñas. Tenían una persona que era la que generaba estas compras, tipo mayorista, a la que le vendían, y esa persona las llevaba a Pedro Juan Caballero, en Paraguay, para cruzarlas a Brasil. No tenemos detectado que ellos hablaran directamente con las bandas brasileñas, sino que se las vendían a otra persona, cuya identidad no vamos a dar porque es parte de investigación.

-¿Piensa que la Argentina se transformó en una ruta para el comercio ilegal de armas?

Nosotros no creemos que nos hayamos transformado en un país de tránsito para el tráfico de armas, de hecho, acá los hemos descubierto. Creemos que debe haber muchas operaciones de esta clase destinadas a Brasil, pero que aún no han sido descubiertas. Estas bandas brasileñas, que allá suman unas 70, tienen un arsenal que puede venir de Colombia, de Venezuela, de Perú, del propio Brasil. Nosotros no creemos que esta sea la única ruta, lo que pasa es que nosotros la queremos controlar, justamente para no se convierta en una ruta de tráfico. Hoy en día, Brasil tiene muchas bandas bien armadas, por lo que seguramente existirán muchas rutas para su abastecimiento.