Un periodista de Futurock denunció que le pegaron en la puerta de la radio y le echó la culpa a Milei

El periodista Lucas Román denunció que el lunes fue atacado por un hombre a la salida de la radio Futurock, donde trabaja.

Según relató, el agresor le chistó y, cuando se dio vuelta, le dio tres golpes en la cara. Román terminó con un ojo morado y tuvo que ser asistido en un hospital. Denunció que se trató de un ataque homofóbico y apuntó contra el presidente Javier Milei por sus discursos violentos.

El periodista salió de la radio en la calle Medrano, en el barrio porteño de Palermo. Fue tras terminar el programa Furia Bebé, que comparte con Malena Pichot. “Nos despedimos como siempre y, cuando voy hasta la esquina de Medrano y Guardia Vieja, un chabón me dio tres trompadas en la cara y acá [en la mandíbula] sin mediar palabras”, contó.

Román aseguró que no conoce al agresor y que realizó una denuncia policial tras el ataque. Actualmente está asesorado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“Este tipo no me dio posibilidad de defenderme. Fue de atrás, me chistó y, cuando me di vuelta, me cagó a piñas. Después se fue corriendo”, afirmó. Dijo que se trataba de un hombre “robusto, de aproximadamente 1,80 y que tenía mucha fuerza”.

Lucas Romn en la primera edicin de los Premios Martn Fierro de Streaming 2025

Tras el hecho, se dirigió al Sanatorio Finochietto, donde le realizaron una tomografía y verificaron que no tenía lesiones graves. “Me dijeron que por las piñas que me dieron me tendrían que haber noqueado”, detalló. Además, sumó que tanto el recepcionista como la médica que lo atendió le aseguraron que los ataques en la vía pública se encuentran en aumento.

“En la recepción me dijeron: ‘No sos el primero’. No tiene sentido, es un delirio, nadie sale a la calle y le pegan. Y el tipo [de la recepción] me dijo que están viniendo diez personas por mes que salen de laburar y les pegan. Ni siquiera les roban. La médica me dijo que hoy le llegaron dos personas, una señora y yo”, señaló.

Y sumó: “Vamos a seguir con la investigación para saber quién es. Está re heavy la calle, le pudo haber pasado a cualquiera y si le pegan estas tres trompadas a un abuelo o una chica la matan. Yo vivo en Palermo, me muevo por estos barrios, y uno supone que no va a pasar nada, pero llega hasta el lugar que menos te imaginás. Mucha gente me dice que me cuide, pero más de lo que hago no puedo hacer“.

Román también apuntó contra el gobierno nacional por el tono agresivo de los discursos de Milei. “Esto fue el día posterior a que el Presidente hablara diciendo: ‘Me encanta domarlos, verlos sufrir, dejarles el culo como un mandril’. Nosotros siempre estamos en recortes y videos, y el Presidente siempre reacciona a recortes de esos videos. ‘Falcon’, ‘hay que darle unas buenas cog...’, ‘te tendrían que haber matado de chico por pu...’. Me llegué a preguntar si me habían pegado por tener una remera rosa”, expresó.

Durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, Milei brindó un agresivo discurso donde apuntó duramente contra el kirchnerismo.

Tildó a los principales opositores de “cavernícolas”, “delincuentes”, “ignorantes”, “asesinos” y otros adjetivos denigrantes.