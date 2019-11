Pedofilia: dan a conocer el fallo en el juicio contra el pediatra del Garrahan

El pediatra Ricardo Russo en la audiencia de los alegatos en el juicio que se le sigue por pedofilia Fuente: Télam

Hoy, a las 15.30, el juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas Gonzalo Rúa dará a conocer su sentencia en el juicio contra el médico pediatra Ricardo Russo, que está acusado de distribución, tenencia y producción del material de abuso sexual infantil. El Ministerio Público Fiscal solicitó que se lo condene a 10 años de prisión y la querella en representación del hospital de niños, a 13 años de cárcel.

Ayer, después de los alegatos de las partes Russo sostuvo ante los medios de comunicación que es inocente.

"No digo que soy inocente: soy inocente. El juez me da mucha tranquilidad", sostuvo el pediatra al salir de la sala de audiencias, en Beruti al 3300. Además, afirmó que los padres de sus pacientes saben que no hizo otra cosa que "una buena medicina y de forma transparente".

En su alegato la fiscal Daniela Dupuy solicitó que el médico sea condenado a diez años de cárcel. "Me aterra pensar en cuántos niños pasaron por el consultorio de Russo", afirmó durante su exposición la representante del Ministerio Público porteño.

También solicitó la inhabilitación perpetua de la licencia médica del pediatra y que la condena sea cumplida en una dependencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF), ya que hasta el momento Russo tiene el beneficio de la prisión domiciliaria y solo estuvo 99 días alojado en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.

Hasta el día de su detención, 28 de mayo pasado, Russo se desempeñaba com o jefe de Inmunología y Reumatología del Hospital de Niños Juan Garrahan.

Uno de los más tensos de la audiencia de los alegatos fue durante la explicación que dio la fiscal con respecto al material que habría sido producido por Russo en su consultorio con pacientes de 6, 7 y 8 años. Dupuy afirmó que durante esas consultas "no era necesario tomar las fotografías de las niñas desnudas", lo que fue corroborado por testigos durante la etapa de producción de pruebas testimoniales del juicio.

"¿Hacía falta enfocar los genitales para retratar la evolución de una rodilla?", cuestionó Dupuy.

"A esta altura estoy en condiciones de decir que las niñas menores de 12 años eran la obsesión de Russo", continuó la fiscal. "Me llama la atención que siendo médico reumatólogo, en menos de un año pueda detectar somatologías que ameritaban sacar fotografías de las partes íntimas de sus pacientes; además, pudimos establecer una correspondencia absoluta entre el material que consumía y el que producía".

Acto médico

Un día antes, durante su indagatoria, Russo había s ostenido que las imágenes tomadas por él y consideradas como pruebas en su contra en este proceso eran "parte del acto médico". Dupuy asegura, en cambio, que "esta serie de fotografías viola el protocolo de privacidad y anonimato de las víctimas".

La representante del Ministerio Público sostuvo que los peritos informáticos descubrieron en los archivos de Russo 336 videos de niños -varios, de bebés de solo meses- sometidos a prácticas sexuales. Durante el juicio Dupuy aseguró que los peritos pudieron comprobar que Russo, además de contar con más de 1000 archivos visibles en sus dispositivos electrónicos, tenía en su poder 4000 archivos de contenido explícito de abuso sexual de niños que habían sido previamente borrados y que fueron recuperados por los especialistas.

El abogado defensor, Ricardo Izquierdo, aseveró luego que este material estaba efectivamente en la computadora de su defendido, pero que había sido bajado "accidentalmente" mientras el pediatra usaba eMule y que una vez detectado, lo borraba.

Russo llegó a juicio acusado de haber distribuido 336 videos de explotación sexual infantil facilitados a través de la red eMule, de "tenencia con fines inequívocos de distribución" de 964 fotos y 68 videos de menores de 13 años realizando actividades sexuales explícitas, y de otras 100 fotos que se encontraron en las computadoras de la oficina particular y privada de Russo en el Garrahan, además de haber producido cinco sesiones fotográficas de niñas exhibiendo sus partes genitales, a lo que se suman 220 imágenes tomadas a chicos en lugares públicos haciendo foco en la zona íntima.

La querella y defensa

En el juicio el Consejo de Administración del Hospital Garrahan se presentó como querellante. La abogada María Susana Ciruzzi solicitó la inhabilitación perpetua de la licencia médica de Russo y pidió que se lo condene a 13 años de prisión.

"No me puedo borrar de la cabeza las imágenes que vi durante estos últimos días. Las víctimas aparecieron en la pantalla, nos reclaman y nos interpelan", sostuvo Ciruzzi.

En cambio, el abogado Izquierdo pidió la absolución de su defendido ante todos los delitos y afirmó que "Russo no tiene víctimas sino pacientes, algo que fue probado con los testigos que declararon".

"Pudo haberse equivocado, pudo haber tomado archivos censurables antes de 2018. Nunca cuestioné que tenía ese material en su computadora, pero no lo compartía. No hay dolo ni intención de hacer todo aquello por lo que se lo acusa", concluyó Izquierdo.