Persecución en La Plata: huyó de motochorros y la Policía no tenía patrulleros para asistirlo

El jueves pasado, eran cerca de las ocho de la noche en la localidad platense de Tolosa, cuando un vecino volvía a su casa en motocicleta por la calle 119 entre la intersección de 526 y 527. En la penumbra del barrio dos motociclistas se le acercaron demasiado: eran motochorros listos para atacarlo.

Se subió a la vereda y aceleró en contramano para escapar de dos motochorros.

En ese instante, la rutina se convirtió en una persecución. El hombre dio un volantazo, giró en “u” y aceleró. Su moto subió a la vereda y siguió en contramano. Los delincuentes intentaron seguirlo, pero la reacción de su objetivo les hizo perder ventaja y no lograron alcanzarlo.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de los vecinos, imágenes que más tarde se viralizaron con indignación en el grupo de whatsapp del barrio.

La huida continuó por varias cuadras hasta la intersección de Diagonal 74 y 115, en una zona de mayor circulación. Sin detener el motor, el motociclista se dirigió luego a la comisaría 6ª de Tolosa, donde pidió asistencia para regresar a su domicilio.

El hecho ocurrió el pasado jueves a las 20 en la esquina de la calle 119, en la intersección de 526 y 527.

Sin embargo, según advirtieron fuentes oficiales a este medio, al llegar a la comisaría, le indicaron que se comunicara con el 911 porque no tenían personal ni patrulleros que pudieran asistirlo. Sin escolta disponible en la dependencia, no tuvo más opción que esperar a que llegaran efectivos del 911 para que lo acompañaran de regreso.

La Asamblea Vecinal de Tolosa tomó el caso como ejemplo de la vulnerabilidad con la que viven los habitantes del barrio. “Es lamentable que los tolosanos tengamos que estar con todos los radares encendidos cuando llegamos a nuestras casas, no tenemos ni paz ni tranquilidad. Lo más lamentable fue cuando llegó a pedir ayuda a la comisaría 6ª y no pudieron escoltarlo hasta su casa”, denunciaron.

Robo en Tolosa

El reclamo no es nuevo. Desde hace más de cinco meses, advirtieron a LA NACION, los vecinos piden mayor dotación de patrulleros, motos, personal de policía, luminaria, y cámaras municipales para reforzar la seguridad. "¿Qué les cuesta dejar dos o tres patrulleros para las comisarías de Tolosa?”, lamentaron desde la Asamblea Vecinal de Tolosa a este medio.

La falta de recursos policiales ha llevado a que los vecinos adopten hábitos impensados. Desde la Asamblea Vecinal de Tolosa dijeron a LA NACION que, antes de llegar a casa, los vecinos llaman a un familiar para avisar que están entrando, coordinan para que la puerta y el portón estén abiertos para evitar quedarse en la vereda. Todo tiene que ser rápido. “No hay paz, no hay tranquilidad”, sentenciaron desde la Organización, a LA NACION.

Pero los pedidos formales de refuerzos de seguridad siguen sin ser respondidos: “Necesitamos que la Secretaria de Seguridad de la municipalidad de La Plata y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires actúen en conjunto y nos den una solución urgente. La zona se viene desmadrando hace mucho tiempo, está incontrolable. Pedimos urgente que instalen cámaras municipales, iluminación, que contraten más personal y que renueven los controles vehiculares, tanto de motos como de patrullas. Estamos desbordados de motochorros, patachorros, bicichorros, todas las modalidades que se te ocurran”.

“En el momento las autoridades te dicen que están trabajando, pero después desaparecen. Imaginate que la comisaría 6ª con solo un patrullero está encargada de dos localidades, Tolosa y Ringuelet. Es imposible así. También hemos pedido varias veces que, ante la falta de patrullas, venga la caballería a hacer rastrillaje cosa de que haya presencia y disuasión. Pero no vienen. Los agentes no tienen mala voluntad, pero no tienen recursos. A las 18 ya no hay nadie en la calle; todos están metidos en su casa porque tienen miedo” se lamentó Eduardo, referente de la Asamblea Vecinal de Tolosa, en diálogo con LA NACION.