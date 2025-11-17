Persecución, tiros y muerte: un auto robado terminó con tres detenidos y un delincuente muerto
El SAME constató la muerte de uno de los ocupantes tras el tiroteo con la Policía; los otros tres fueron detenidos
- 2 minutos de lectura'
La secuencia comenzó a media mañana sobre la avenida General Paz, cuando un Toyota Etios con cuatro ocupantes ignoró una orden de detención y escapó a toda velocidad por calles del sur del conurbano bonaerense. Lo que siguió fue una persecución de efectivos de la Policía de la Ciudad que terminó en Villa Celina con un intercambio de disparos, que dejó un saldo de tres personas detenidas y una muerta.
Fuentes policiales confirmaron a LA NACION que el episodio se inició a las 9.42, cuando personal del Anillo Digital de la fuerza de seguridad porteña detectó el vehículo con pedido activo de secuestro. Al no detenerse, se desplegó un operativo que culminó en la intersección de Bustamante y Ugarte, donde se produjo el enfrentamiento armado.
El Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) constató la muerte de uno de los ocupantes en el lugar. Los otros tres fueron detenidos. Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción de La Matanza.
Noticia en desarrollo.
- 1
Investigan la muerte violenta de una psiquiatra en City Bell
- 2
La temible Banda del Millón había marcado 171 casas para robar en Vicente López, San Isidro y San Fernando
- 3
Atraparon a un ladrón con 12 celulares robados en una fiesta electrónica en Costanera Norte
- 4
ADN del crimen. Un nuevo sospechoso en la mira de los investigadores de la desaparición de Loan