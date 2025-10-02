Perú expulsó al lugarteniente de Pequeño J y, custodiado y con chaleco antibalas, vuela hacia la Argentina

Eran las 17.35 cuando, formalmente, Matías Agustín Ozorio, el supuesto ladero de Pequeño J, como se conoce a Tony Janzen Valverde Victoriano, presunto autor intelectual de los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos mutilados fueron enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela, fue expulsado de Perú y trasladado a un avión de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) para regresar a la Argentina.

El sospechoso fue trasladado al avión, un Embraer ERJ-140LR, fuertemente custodiado y con chaleco antibalas.

Matias Ozorio fue expulsado de Perú y trasladado a un avión de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) para regresar a la Argentina CONNIE FRANCE - AFP

Del operativo para traer al sospechoso a la Argentina participan 12 detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El contingente había salido a las 11 desde la Brigada Aérea El Palomar, partido de Tres de Febrero, e hicieron una escala en Salta.

Cuando el avión aterrice en la Brigada Aérea El Palomar, el sospechoso quedará a cargo de la policía bonaerense que lo tendrá bajo custodia antes de que sea indagado por el fiscal de La Matanza Adrián Arribas, a cargo de la investigación del triple crimen.

El ciudadano argentino de 28 años, fue expulsado por Perú luego de haber sido detenido la mañana del martes en el barrio Los Olivos CONNIE FRANCE - AFP

Ozorio, un ciudadano argentino de 28 años, fue expulsado por Perú luego de haber sido detenido la mañana del martes en el barrio Los Olivos, en Lima.

“Me trajeron de engañado unos narcos mafiosos a los que le debía plata”, sostuvo Ozorio después de que un detective de la Policía Nacional de Perú le pusiera las esposas. El joven tenía pedido de captura internacional por su presunta participación en el triple crimen de Florencio Varela.

A diferencia de Ozorio, Pequeño J no será expulsado. Al ser un ciudadano peruano detenido en su país, será sometido a un proceso de extradición que puede demorar varios meses o más de un año.

Detuvieron en Perú al supuesto lugarteniente de Pequeño J

Según informaron autoridades de Perú, quedará preso en un penal a la espera de la extradición. Mañana enfrentará una audiencia de identificación y luego será alojado en un penal donde permanecerá unos 60 días a la espera de la documentación pertinente para que se avance con la extradición.

“Por disposición del doctor Fernando Guevara, juez de Garantías de La Matanza, tengo el agrado de dirigirme a usted en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) dirigida a Matías Agustín Ozorio y otros, en el orden del delito de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos”, se afirmaba en el oficio enviado el viernes a la Subsecretaría de Cooperación con el Poder Judicial, Ministerio Público y Legislatura de la cartera conducida por Bullrich con la orden de captura nacional e internacional de Ozorio, firmada por el juez de Garantías de La Matanza Fernando Pinos Guevara.

A diferencia de Ozorio, Pequeño J no será expulsado CONNIE FRANCE - AFP

En el documento se hizo una “breve reseña” del hecho por el que se ordenó la captura del sospechoso: “Entre los días viernes pasado [por el 19 de septiembre], aproximadamente entre las 22.30 y el martes último, aproximadamente a las 18, un número indeterminado de sujetos de distinto sexo, entre los que se encontraban Maximiliano Parra, Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero, Julio Valverde y/o Montaña y/o Pequeño Jota [cuando todavía no tenían identificado al supuesto autor intelectual del triple crimen] y Matías Agustín Ozorio actuando con división de roles, en el interior del domicilio situado en Chañar 702, en Villa Vatteone, Florencio Varela, y con claras intenciones de causarles la muerte, aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas sobre la superficie corporal de la humanidad de Verdi, de 20 años; Del Castillo, de 20, y de Gutiérrez, de 15, ocasionándoles lesiones de tal magnitud que provocaron su deceso. Obraron a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios que van más allá de lo necesario para cometer el acto, concurso premeditado de todos ellos y aprovechando los masculinos su condición biológica dominante de género sobre las víctimas mujeres”.