Pidieron la libertad de la monja acusada por los abusos a cinco jóvenes

María Tellez Fajardo fue detenida hace dos meses en una de las sedes del Hogar de las Hermanas Trinitarias, en Boulogne, acusada abusar sexualmente de una menor. A partir que la detención de la religiosa tomó estado público aparecieron otras cuatro jóvenes que denunciaron a la monja que, actualmente, está presa con prisión preventiva dictada por la jueza de Garantías, Andrea Rodríguez Mentasti.

En las últimas horas, el abogado Alejandro López Romano, que representa a la religiosa, presentó un recurso ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, para se revoque la resolución de la magistrada de Garantías y se disponga la excarcelación de la monja.

Según consta en los fundamentos del recurso, la defensa consideró que Téllez Fajardo, conocida en la comunidad religiosa como sor Marina, no fue responsable del delito de “abuso sexual agravado por hacer sido cometido por una persona del culto religioso, encargada de la guarda, aprovechándose de una situación de convivencia prexistente”, tal como calificó la jueza la conducta de la imputada.

Los abusos se habrían cometido en el Hogar de las Hermanas Trinitarias ubicado en Boulogne

Para el letrado no se presentaron ninguno de los agravantes debido a que no se trató de un abuso ultrajante porque la acusada no es ministro del culto religioso sino una laica consagrada. Además, el abogado consideró que la imputada tampoco estaba a cargo de la educación de las denunciantes y no existía una situación de convivencia debido a que habitaban en lugares distintos.

La solicitud para modificar la calificación con la que fue procesada la monja por una figura menos gravosa, apuntó a que se le pueda conceder la excarcelación debido a que la expectativa de pena sería menor.

La monja había sido detenida el 9 de junio pasado, en la sede de la comunidad religiosa, situada en San Miguel, donde había sido trasladada después de la denuncia de la menor, de 14 años.

Los abusos denunciados habrían ocurrido entre septiembre de 2020 y marzo pasado en el hogar, situado en Carlos Tejedor al 300, en Boulogne, donde se alojan menores que fueron judicializadas debido a situaciones de violencia que vivieron en el seno familiar y fueron derivadas a dichas instituciones, en cumplimiento de medidas de abrigo dictadas por algún juzgado de Familia.