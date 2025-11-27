Abogado detenido en Nordelta: el reclamo de la hija de un exintendente podría terminar con Wanda Nara en los tribunales

“Seguramente Wanda Nara será citada para que aclare una serie de cuestiones. En principio, como testigo”. Así, una calificada fuente de la investigación hizo referencia a una de las derivaciones de la causa que llevó tras las rejas al abogado Nicolás Payarola Hernayes, representante legal de famosos y deportistas del medio local que fue detenido esta mañana en su casa del barrio Golf, de Nordelta.

Detenido en Nordelta: trasladaron a una comisaría al abogado imputado de estafas

Payarola Hernayes está imputado por estafa en concurso ideal con defraudación por retención indebida, defraudación por abuso de firma en blanco y defraudación por administración fraudulenta reiterada.

Una de las presuntas damnificadas es la abogada María Macarena Posse, hija del exintendente de San Isidro Gustavo Posse.

Posse, según la declaración que hizo ante Cosme Iribarren, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, que está a cargo de la investigación, en enero pasado, y por intermediación de unos amigos, fue contactada por Payarola Hernayes para trabajar juntos “en una causa de familia de una clienta” suya. Esa clienta era la mediática conductora de MasterChef Celebrity.

Después de una reunión en el estudio de Payarola Hernayes, situado en la zona conocida Paseo de la Bahía 2, en Nordelta, Posse comenzó a trabajar con su colega y su equipo.

“Se estableció el convenio de honorarios nuestro con la clienta, es decir, Wanda Nara. El convenio era entre nuestro estudio junto al estudio Payarola y asociados con Wanda Nara. Desde el día uno, es decir, el 21 de enero de 2025, se le dijo y explicó a Payarola que nosotras con mi socia no íbamos a trabajar sin tener el convenio firmado, a lo que respondió: ‘Wanda está acá, todo adentro lo hablado, te envío el convenio’. Después de ese mensaje, la reunión y el haber confeccionado los escritos, nos presentamos en todas y cada una de las causas antes nombradas, como así también en las distintas instancias de apelación, asumiendo -de acuerdo a lo manifestado por Payarola- que nos respaldaba el convenio de honorarios firmado”, dijo Posse, según el expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION.

Nicolás Payarola Hernayes, el abogado detenido en Nordelta FBA

La hija del exintendente de San Isidro sostuvo, además, que cuando se hizo el convenio de trabajo se fijó una cláusula de salida que estipulaba que si durante el primer año el patrocinio era revocado por la clienta, se les debería abonar la suma de 600.000 dólares.

“La razón de la cláusula era sencillamente la exposición, tiempo, dedicación, cantidad de expedientes, seguimiento casi 24/7 de la clienta en cualquier horario, etc. Dicho convenio fue aceptado por la clienta y por Payarola, quien se había quedado con la copia firmada por la clienta para dárnosla a nosotras, cosa que nunca sucedió. Nosotras hicimos el seguimiento en contacto muy asiduo con la clienta, mientras que Payarola dejó de atendernos el teléfono”, dijo Posse en la citada declaración.

Según la abogada, fue imposible volver a comunicarse con su colega, y cuando le preguntaban a Wanda Nara dónde estaba él, la conductora les respondía que no sabía. “Nadie lo podía ubicar”, dijo.

A fines de marzo pasado, Posse y su socia se reunieron con Nara, según lo declarado por la abogada, en el departamento que la conductora y empresaria posee en el Château Libertador, del barrio porteño de Núñez, donde le presentaron al CEO de una importante compañía y le llevaron el convenio para que firmara.

“Ya lo tiene Nico [por Payarola Hernayes]”, habría respondido Nara, según lo dicho por la denunciante. Y agregó: “Después de ese día seguíamos hablando con la clienta por los temas que Wanda tenía y el 1 de abril pasado aparecieron varios escritos en los distintos expedientes, revocándonos el patrocinio a mí y a mi socia”, recordó Posse.

La abogada afirmó: “Nunca más nos contestó ni contactó Wanda Nara”.

Operativo en Nordelta: detuvieron a un abogado

En la resolución donde ordenó la detención y el allanamiento de la casa de Nordelta donde hasta hoy vivía Payarola Hernayes, la jueza de Garantías de San Isidro Andrea Rodríguez Mentasty dispuso el secuestro de la “documentación y/o expedientes relacionados con la actuación de las letradas Macarena Posee y Silvana De Leonardis, en especial aquellos donde la actora y/o demandada resultase ser Wanda Nara”.

Una calificada fuente con acceso al expediente explicó a LA NACION: “Posse le reclama el dinero a Payarola y Nara, pero el convenio lo firmó el abogado”.