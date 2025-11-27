Nordelta: investigado por estafas, detuvieron al abogado de famosos y deportistas

Investigado por una serie de estafas a clientes, el abogado de famosos y deportistas Nicolás Payarola Hernayes, quien entre otras personalidades representó a la mediática conductora Wanda Nara y al campeón del mundo Gonzalo Montiel, fue detenido hoy en su casa del barrio Golf del complejo urbanístico Nordelta, en el partido de Tigre.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes policiales y judiciales. La orden de detención fue firmada por la jueza de Garantías de San Isidro Andrea Rodríguez Mentasty después de revocar la eximición de prisión de la que gozaba Payarola Hernayes.

Detenido en Nordelta: trasladaron a una comisaría al abogado imputado de estafas

El letrado está imputado de los delitos de estafa en concurso ideal con defraudación por retención indebida, defraudación por abuso de firma en blanco y defraudación por administración fraudulenta reiterada. La investigación está a cargo de Cosme Iribarren, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro.

“Le imputan 11 hechos de estafas”, dijo una fuente que participó del operativo donde se detuvo al abogado.

La detención se concretó a primera hora de hoy por personal de la Estación de Policía Departamental de Tigre, dependiente de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I de la Policía de la provincia de Buenos Aires, conducida por el comisario general Lucas Borge.

Nordelta: detuvieron al abogado Nicolás Payarola Hernayes Policía bonaerense

“Estábamos esperando esta detención. Payarola Hernayes nunca había aportado las claves de los dispositivos electrónicos y celulares que le habían sido secuestrados en el allanamiento [de junio pasado] y se comprobó que accedía de manera remota. Estamos ante una cuantiosa cifra millonaria en dólares de desfalco. Considero que la investigación debe ampliarse a los restantes integrantes de la banda”, sostuvo a LA NACION el abogado José María Vera, representante legal de Alejandro O., uno de los damnificados.

Operativo en Nordelta: detuvieron a un abogado

La jueza Rodríguez Mentasty también ordenó un allanamiento en un domicilio de Beccar, en San Isidro, donde vive una prima de Payarola Hernayes, con el objetivo de buscar documentación vinculada a las víctimas de las estafas.

El mes pasado, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro había dispuesto que el abogado Payarola Hernayes depositara una caución de 300 millones de pesos para continuar el proceso en libertad.

La casa de Payarola Hernayes ya había sido allanada en junio pasado

La investigación del fiscal Iribarren había comenzado tras la denuncia de Alejandro O.

El denunciante relató siete hechos de estafa. “El imputado, habiéndose ganado la confianza de su cliente y amigo mediante engaños, abuso de confianza, sustracción de documentación y falsas promesas de resolución de conflictos de Sergio Alejandro O., obtuvo ilícitamente, en beneficio propio y de posibles terceros que surgirán del avance de la pesquisa que nos ocupa, la suma de aproximadamente $63.672.107 y US$ 64.200, al no atender los intereses patrimoniales de la víctima vinculados a los distintos procesos judiciales que lo tenían como actor, al no cumplir con el pago del dinero que en algunos casos le era reclamado", sostuvo el fiscal Iribarren en un dictamen de junio pasado cuando pidió allanar el domicilio y el estudio del abogado, situados en Nordelta.

El representante del Ministerio Público Fiscal había solicitado la detención del abogado, pero el juez de Garantías Orlando Díaz rechazo la solicitud y solo autorizó los allanamientos.

“A priori y, sin perjuicio de las derivaciones y avances de la pesquisa, entiendo que los hechos aquí relatados constituyen los delitos de estafa en concurso ideal con defraudación por retención indebida, defraudación por abuso de firma en blanco y defraudación por administración fraudulenta reiterada”, había dicho el fiscal en el citado dictamen.

El representante del Ministerio Público Fiscal también había sostenido que el abogado denunciado “hizo y generó un perjuicio económico y patrimonial al mentado Sergio Alejandro O., que debió en distintos expedientes y trámites abonar para solucionar definitivamente los conflictos y reclamos solo generados exclusivamente por los engaños de Payarola la ‘friolera’ suma de aproximadamente de $13.221.872,70, 27.500 euros y US$608.000: ello, sumado a decretos de embargos y una quiebra pequeña, conforme surge de la documentación agregada".

A principios de junio pasado, además, Payarola Hernayes recibió otro revés judicial. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de primera instancia en la causa donde Montiel lo había denunciado por estafa, según informó el sitio Infobae.