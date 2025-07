Pidió licencia el camarista de San Isidro acusado de acoso sexual y laboral

El presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de San Isidro, Ernesto García Maañón, acusado de presunto acoso sexual y laboral, pidió licencia. La solicitud fue presentada luego de que tomaran estado público los mensajes de audio que le mandó a una secretaria que lo denunció por hacerle propuestas sexuales.

Según fuentes judiciales, la Suprema Corte de Justicia bonaerense recibió el pedido de licencia y, luego de analizarlo, podría resolver dentro de las próximas 24 horas.

La licencia solicitada no impidió la continuidad de la labor de los abogados inspectores de la Secretaría de Control Disciplinario que instruyen el sumario que se inició horas después que una funcionaria de la Presidencia de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro presentó la denuncia contra García Maañón.

Fuentes judiciales indicaron que esa licencia podría facilitar el trabajo de los inspectores, que deben tomar declaración testimonial a los funcionarios que compartían el ámbito laboral del camarista y de la denunciante.

La presentación de este pedido de licencia no excluye otra medida de similares características que, eventualmente, podría ser aplicada durante la instrucción del sumario.

La función de García Maañón como presidente del máximo tribunal penal de San Isidro será cumplida por el resto de los integrantes de la Cámara que, también integraban el grupo de WhatsApp en el que la denunciante compartió una serie de mensajes de audio del magistrado acusado.

A pesar de la feria judicial que comenzó este lunes, los inspectores de la Suprema Corte provincial continuarán con el relevamiento de pruebas y la toma de declaraciones testimoniales. Se considera que, a partir del pedido de licencia del juez, los investigadores se encontrarían en una situación más favorable para lograr que los testigos se expresen abiertamente, sin eventuales presiones.

El juez de Cámara de San Isidro Ernesto García Maañón

Las primeras pruebas en el sumario fueron aportadas por los colegas de García Maañón, que presentaron ante la Suprema Corte bonaerense una copia con transcripciones de mensajes de WhatsApp. La entrega del material, que expone un presunto caso de acoso, se concretó un día antes de que la funcionaria judicial denunciara formalmente al magistrado.

Hace cinco días, la Procuración General ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense inició una causa penal para establecer la supuesta comisión de un delito que podría ser presunto acoso sexual, acoso laboral y hasta una posible amenaza, que se habría cometido cuando el magistrado habría “expuesto un arma de fuego cerca del rostro de la víctima”.

Por ahora, el sumario penal está a cargo de los fiscales de San Isidro Facundo Osores Soler y Bibiana Santella, a cargo de la unidad especializada en violencia de género.

El juez de Cámara de San Isidro Ernesto García Maañón Facebook

El chat delator

El escándalo quedó al descubierto cuando la secretaria, cuestionada por el camarista, envió un audio de ocho minutos que el juez García Maañón, de 76 años, le había mandado en abril pasado. La propia funcionaria reenvió este mensaje a un grupo de WhatsApp que comparte con otros magistrados.

En la grabación, el presidente de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro le expresaba abiertamente a la denunciante su interés personal y sexual por ella.

“Cuidá tu cuerpo y salud, que te eleva la autoestima. Consejo, look para los juramentos y (para que no me envidien) pelo suelto y el traje negro más escotado con mini que llevaste el martes pasado”, le sugirió el magistrado, según consta en el mensaje que le habría mandado a la denunciante el 25 de febrero pasado y que consta en la denuncia.

Al tomar conocimiento del mensaje que García Maañón mandó al grupo de WhatsApp de magistrados para explicar que no quería trabajar más con ella porque “se había mandado varias ‘macanas”, la denunciante compartió los audios y otras comunicaciones.

Antes de dejar el grupo, explicó: “ Esa situación violenta me indignó: no era justo que, abusando de su posición, me desprestigiara mentirosamente frente a los demás jueces, vertiendo conceptos que, en definitiva, afectaban nuevamente mi dignidad, porque me humillaba nuevamente de forma pública, pero esta vez ante mis superiores, pese a que ambos sabíamos que ello se basaba exclusivamente en mi decisión de no tener una relación sentimental con él ”, según dejó constancia la funcionaria en su denuncia.

La instrucción del mencionado sumario administrativo se inició con la resolución firmada por el juez Daniel Soria, integrante de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, menos de 24 horas después de la denuncia presentada por la víctima, que con el cargo de secretaria letrada cumplía funciones en la Secretaría de Presidencia de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro desde 2016.

“Miente, miente, que algo quedará; si mientes lo suficiente, la mentira se convertirá en verdad”, expresó el magistrado en un posteo de una de sus redes sociales el viernes pasado en la que consignó al autor de esa frase: “(Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler)”.

Al día siguiente, en la misma red social, el camarista acusado subió otra frase, de un autor distinto. “La mentira es arma de un solo filo; la verdad es arma de dos”, y citó al autor: “(Oliver Wendell Holmes)”.

Una de las entidades que cuestionó al camarista denunciado fue el Colegio de Abogados de San Isidro, que expresó en un comunicado: “Repudiamos las conductas atribuidas y ratificamos la necesidad de que la magistratura comprenda acabadamente que la sociedad espera de ellos comportamientos intachables, dentro y fuera de su actividad jurisdiccional”.