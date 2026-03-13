Polémica por el fallo de un jurado popular que absolvió a dos de los acusados por un crimen a sangre fría

CÓRDOBA.- De los tres acusados de organizar el robo que terminó en el crimen a sangre fría en febrero de 2024 de Sebastián Villarreal solo uno fue condenado, mientras que otros fueron absueltos en esa causa, pero recibieron penas tras reconocer su participación en ataques previos. En la audiencia en la que el jurado leyó el fallo, un familiar de los acusados amenazó a la hija de la víctima.

“Tengo dos hijos, no me maten”, les suplicó Villarreal a los dos motochorros a los que ya les había entregado su moto en la mañana del 24 de febrero del 2024 en la puerta de su casa de barrio Yofre Norte. Poco importo a los atacantes que la víctima no se resistiese al robo, ya que le efectuaron dos disparos que impactaron en el pecho y se dieron a la fuga.

Varias veces su familia marchó pidiendo justicia e incluso aumentó su sufrimiento al ver cómo uno de los menores involucrados en el crimen era atrapado una y otra vez por diferentes delitos. En octubre pasado, los familiares de Villarreal lograron que la Justicia rechazara la posibilidad de realizar un juicio abreviado y resolviera que el caso fuera tramitado con un jurado popular.

El fiscal de Cámara, Fernando López Villagra, había pedido penas de entre 12 y 20 años para los tres acusados mayores de edad que llegaron al proceso detenidos. Las defensas pidieron la absolución.

A partir del veredicto del jurado, fue condenado a 14 años a Héctor Alejandro Herrera, mientras que se decidió absolver a Axel Fabricio Escada por el homicidio en ocasión de robo, a quien se aplicó una pena de 6 años y 8 meses por robo calificado y encubrimiento en hechos ajenos al crimen de Villarreal. También fue absuelto por esta causa Luciano Gonzalo Busto, que resultó condenado a 6 años como coautor de robo calificado por otro hecho.

Uno de los autores del crimen es identificado como J.M, ya que tenía 17 años en el momento del homicidio de Villarreal, y fue declarado penalmente responsable en un proceso ante el régimen penal juvenil. En la audiencia ante la jueza Ileana Benedito admitió su responsabilidad.

La magistrada ordenó que regresara al Complejo Esperanza y que siga un tratamiento por un año (vence en octubre), que podría prolongarse uno más, para entonces resolver si se le impone una pena.

El otro menor -que tenía 14 años cuando participó del crimen- fue declarado inimputable, aunque está alojado en el Complejo Esperanza por otros robos. Cuatro veces fue detenido ese chico en procedimientos policiales después del crimen. En una de esas oportunidades, en junio pasado, Jimena, la hermana de Villarreal, expuso críticas a las autoridades que no encuentran la forma de evitar que ese adolescente se involucre una y otra vez en violentos delitos. “Es hora de que renuncien y que sus puestos sean ocupados por personas con la capacidad suficiente para intervenir desde la integralidad y a largo plazo”, expresó en sus redes sociales.

Amenaza

Durante la audiencia en la Cámara Tercera del Crimen, después de las palabras de Martina Villarreal, hija de la víctima, y de escucharse a los imputados se pasó a un cuarto intermedio para la deliberación de los jurados.

Como es habitual, los familiares de las partes salieron afuera de la sala para esperar el veredicto. En ese momento, la madre de uno de los acusados se acercó a la hija y, tomándola del brazo, le dijo: “Te vamos a reventar la cabeza”.

En medio de los gritos y de la tensión, la joven se alejó. Los presentes alertaron a la secretaria del tribunal de lo sucedido y pidieron que se denuncie esa amenaza.