La pareja del policía asesinado ayer en la zona del Malba aseguró que las leyes que regulan el accionar de los agentes tienen que cambiar Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de septiembre de 2020 • 11:34

A horas de la muerte de su esposo Juan Pablo Roldán, inspector del Cuerpo de la Policía Montada de la Policía Federal, Carolina habló sobre el asesinato en el barrio de Palermo, a metros del museo Malba, y dijo que su marido no estaba conforme con las leyes actuales porque entendía que no lo defendían.

"No se sentía respaldado por las leyes. Además hay una parte de la sociedad que no entiende y va en contra de la Policía, que simplemente trabaja, no maneja las leyes, las cumple con su deber, recibe órdenes", dijo la mujer del agente que recibió cuatro puñaladas en la esquina de San Martín de Tours y Figueroa Alcorta, cuando un hombre se le acercó con un arma blanca y comenzó a agredirlo.

"Él era feliz siendo policía, era su pasión, lo que le gustaba ser, lo que siempre quiso ser. Pero no estaba conforme con las leyes y con lo que pasa que un policía, que no puede ejercer como debería ser porque pierde su carrera, pierde todo", aseguró en diálogo con TN, en alusión a los casos en que oficiales fueron sentenciados por utilizar armas de fuego.

"Un policía se defiende, o defiende a otro, y mata y es el malo, es el monstruo para la gente", agregó Carolina, quien dijo que su marido siempre le decía que incluso en un día de franco, si presenciaba una situación que lo ameritaba, él iba a intervenir. "Siempre me decía: 'Yo soy policía y aunque esté de franco, si pasa algo, tengo que interceder porque es mi trabajo'".

A continuación, la viuda de Roldán pidió que la legislación que regula el accionar policial sea modificada porque, a su entender, "el policía tiene que tener facultades para poder defenderse y trabajar como debería ser, el policía no tiene que tiene miedo de disparar".

Esta vez fue él. Si no, hubiera sido otra persona. El hombre estaba dispuesto a matar", indicó sobre el agresor, quien se hallaba bajo un cuadro de alteración mental, identificado como Rodrigo Facundo Roza, quien en el momento del ataque ayer por la tarde recibió varios disparos luego de apuñalar a Roldán y quien también falleció por las heridas, esta madrugada en el Hospital Fernández.

"Dio su vida por otros, era un papá excelente, trabajaba mucho pero siempre estaba conmigo y con su hijo", cerró Carolina.

Conforme a los criterios de Más información