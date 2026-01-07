Recoleta: policías se hicieron pasar por un matrimonio al que le pedían US$40.000 para “liberar a su hijo preso”

La llamada los sorprendió en plena madrugada, a la una, cuando dormían en su departamento del barrio porteño de Palermo. Cuando comenzaron a escuchar lo que decía el interlocutor, que por momentos se presentaba como abogado y por otros como funcionario judicial, Ana y Jorge se desesperaron. “Su hijo tuvo un incidente grave donde murió una persona. Necesitamos 40.000 dólares para gestionar su liberación”, fue el mensaje que recibieron.

Las comunicaciones continuaron durante varias horas. Pero en un punto el matrimonio comenzó a dudar. Ana y Jorge decidieron ir hasta la Comisaría Comunal 14 de la Policía de la Ciudad, situada en República Árabe Siria al 2900, en Palermo.

Mientras el matrimonio estaba en la dependencia policial, la comunicación con el supuesto funcionario judicial continuaba. La conversación fue escuchada por los detectives policiales.

“ Era todo falso, el matrimonio ya había logrado comunicarse con su hijo, que no estaba detenido ni había tenido ningún inconveniente ”, dijeron a LA NACION fuentes policiales.

Era claro que se estaba ante un intento de estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”. Tomó intervención en el caso el fiscal nacional en lo criminal y correccional Marcelo Retes, con la colaboración de personal de la División investigaciones Comunales 14 y de la Comisaría Vecinal 14A, ambas dependencias de la fuerza de seguridad porteña.

“A pesar de que todo era mentira. Ana estaba muy nerviosa. Se trató de tranquilizarla y personal policial continuó con la comunicación. Detectives policiales, haciéndose pasar por las víctimas, pactaron un encuentro con el supuesto abogado o funcionario judicial en Recoleta para, supuestamente, entregar el dinero”, agregaron los voceros judiciales.

El sospechoso detenido por personal de la Policía de la Ciudad Policía de la Ciudad

En las comunicaciones se concertó el encuentro en la avenida Santa Fe y Billinghurst para las 11. Un oficial ingresó en una sucursal bancaria para simular que iba a retirar dólares de una caja de seguridad.

“El policía se dirigió al punto de encuentro con un bolso para hacer creer que era donde llevaba los dólares solicitados; poco después se acercó un joven que se presentó como la persona que debía retirar el dinero. Fue detenido, se le secuestró un teléfono celular y quedó imputado de estafa en grado de tentativa”, informaron fuentes policiales.

Por orden judicial también fue secuestrado el auto en el que se movilizaba el sospechoso, un Peugeot 208 gris.

“Este caso demuestra la importancia de hacer la denuncia a la policía ante un hecho de estas características, lo que nos lleva a intervenir rápidamente y poder detener a los estafadores”, sostuvo el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez.

La causa sigue su curso a los efectos de identificar a otros partícipes de la maniobra.