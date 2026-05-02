Declararon sus taxes en Texas y perdieron US$17.000: acusan de fraude a un negocio hispano

Una pareja hispana, Fidel e Hilda Mendoza, denunció un presunto fraude en Houston, donde afirman que un negocio de preparación de impuestos habría desviado parte de su reembolso. El hecho ocurrió en un local de multiservicios en Greenspoint y quedó bajo investigación tras una denuncia presentada el 13 de abril. Los afectados aseguran que perdieron 17.000 dólares de un reembolso mayor que nunca recibieron.

¿Cómo se habría producido el desvío del reembolso?

Hilda Mendoza explicó a Telemundo Houston que detectaron movimientos irregulares en el sistema del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y que vieron que se habían realizado transferencias a otra cuenta bancaria que no era la suya.

Los afectados aseguran que perdieron US$17.000 de un reembolso mayor que nunca recibieron Captura de Telemundo

En la misma línea, detalló que el monto final del reembolso era mayor al informado inicialmente. Según relató, les habían indicado que recibirían entre US$9000 y US$10.000, pero luego comprobaron que el total ascendía a US$27.000 y que la diferencia de US$17.000 no se envió a su cuenta. Por su parte, Fidel aseguró que la verificación en el portal del organismo confirmó sus sospechas sobre el fraude. “Uno sabe que con el IRS no se juega”, declaró al medio citado.

La respuesta del negocio acusado

El equipo de Telemundo Houston acudió al local identificado como Latino’s Immigration, pero encontró el establecimiento cerrado. Luego de varios intentos de contacto telefónico, respondió Christian Martinez, quien se presentó como encargado.

Martínez confirmó que su empresa había tramitado los impuestos de la familia, pero ofreció una explicación distinta sobre los montos. Indicó que los 27.000 correspondían a una deducción por gastos, aunque el sistema del IRS muestra que esa cifra figura como el reembolso que la familia debía recibir.

Según el IRS, una deducción de gastos es una cantidad que se resta de los ingresos al momento de presentar la declaración de impuestos, con el objetivo de reducir el monto sobre el cual se calculan los impuestos. Al disminuir esos ingresos, las deducciones pueden reducir la carga tributaria y, en algunos casos, influir en el resultado final del reembolso.

La revisión en el sistema del IRS evidenció transferencias hacia una cuenta bancaria ajena Captura de Telemundo

El Departamento de Policía de Houston confirmó a Telemundo Houston que tomó conocimiento del caso y que abrió una investigación a partir del reporte presentado el 13 de abril. El proceso se encuentra en curso mientras se analizan los elementos aportados por los denunciantes.

Cómo consultar el monto del reembolso del IRS

El portavoz del IRS, Octavio Sáenz, recomendó a los contribuyentes verificar el estatus de sus declaraciones con herramientas oficiales. Una de ellas es “Dónde está mi reembolso”, pero también es posible crear una cuenta en línea para consultar la comunicación exacta entre el organismo y el usuario.

El monto real del reembolso ascendía a US$27.000, muy por encima de lo informado inicialmente Captura de Telemundo

El IRS indica que se puede acceder a esta herramienta dentro de las 24 horas posteriores a que la declaración electrónica haya sido recibida. Además, el sistema se actualiza una vez al día, por lo general durante la noche. Para consultar el estatus del reembolso, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a la herramienta “Dónde está mi reembolso” en IRS.gov o desde la aplicación IRS2Go.

Introducir el número de Seguro Social o el Número de Identificación Personal del Contribuyente.

Indicar el estado civil tributario declarado.

Especificar el monto exacto del reembolso solicitado en la declaración.

Una vez completados estos datos, el sistema muestra el avance del trámite. Primero aparece como “declaración recibida”, luego pasa a “reembolso aprobado” y finalmente a “reembolso enviado”.

Cuando el estatus figura como aprobado, significa que el organismo ya se prepara para emitir el pago, ya sea mediante depósito directo o envío por correo. En caso de detectar irregularidades, el IRS sugiere comunicarse al 1-800-829-1040 para recibir asistencia.