Por el tiroteo en San Cristóbal. La fiscal general de Santa Fe propone limitar el acceso de los menores a redes sociales

La fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, propuso restringir el acceso a redes sociales y aplicaciones a menores de edad como una forma activa de prevención de hechos trágicos y violentos que involucran a niños y adolescentes, con la masacre en la Escuela Normal N°40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal como paradigma de esta problemática emergente.

La mandamás del MPA hizo el llamado a debatir una iniciativa restrictiva de este tipo este jueves, al presentar su informe anual en la Legislatura. El de la violencia adolescente y juvenil fue el primero de los temas de su agenda.

Citó, como dramáticos ejemplos, las torturas durante dos años y el asesinato filmado de Jeremías Monzón a manos de un menor y un mayor (caso que motivó la baja de edad de imputabilidad aprobada en marzo pasado); el ataque a Delfina, una adolescente a la que otras chicas le desfiguraron el rostro con una navaja en San Cristóbal; el parricidio en el que un adolescente mató a su madre de un tiro en la nuca y el de “Pirañita”, un menor implicado en un grupo delictivo.

Esta mañana un chico llegó a la escuela Mariano Moreno armado con una escopeta y disparó a varios compañeros en la localidad de San Cristóbal, al norte de Santa Fe, como resultado hay una víctima fatal y algunos heridos. A la noche alumnos de la escuela , padres y vecinos prendieron velas en homenaje al chico asesinado Marcelo Manera - LA NACION

Y así llegó al tema prácticamente excluyente: el tiroteo en la escuela de San Cristóbal a manos de un adolescente de 15 años no punible y la grave problemática que se asomó en la investigación del caso: la participación del tirador y de otro chico detenido