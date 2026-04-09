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Por el tiroteo en San Cristóbal. La fiscal general de Santa Fe propone limitar el acceso de los menores a redes sociales

María Cecilia Vranicich, cabeza del Ministerio Pública de la Acusación, pidió en la Legislatura provincial debatir una iniciativa con esa finalidad

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La fiscal general del Ministerio Público de Acusación, María Cecilia Vranicich, en la Legislatura de Santa Fe, al presentar su informa anual
La fiscal general del Ministerio Público de Acusación, María Cecilia Vranicich, en la Legislatura de Santa Fe, al presentar su informa anualEl Litoral

La fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, propuso restringir el acceso a redes sociales y aplicaciones a menores de edad como una forma activa de prevención de hechos trágicos y violentos que involucran a niños y adolescentes, con la masacre en la Escuela Normal N°40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal como paradigma de esta problemática emergente.

La mandamás del MPA hizo el llamado a debatir una iniciativa restrictiva de este tipo este jueves, al presentar su informe anual en la Legislatura. El de la violencia adolescente y juvenil fue el primero de los temas de su agenda.

Citó, como dramáticos ejemplos, las torturas durante dos años y el asesinato filmado de Jeremías Monzón a manos de un menor y un mayor (caso que motivó la baja de edad de imputabilidad aprobada en marzo pasado); el ataque a Delfina, una adolescente a la que otras chicas le desfiguraron el rostro con una navaja en San Cristóbal; el parricidio en el que un adolescente mató a su madre de un tiro en la nuca y el de “Pirañita”, un menor implicado en un grupo delictivo.

Esta mañana un chico llegó a la escuela Mariano Moreno armado con una escopeta y disparó a varios compañeros en la localidad de San Cristóbal, al norte de Santa Fe, como resultado hay una víctima fatal y algunos heridos. A la noche alumnos de la escuela , padres y vecinos prendieron velas en homenaje al chico asesinado
Esta mañana un chico llegó a la escuela Mariano Moreno armado con una escopeta y disparó a varios compañeros en la localidad de San Cristóbal, al norte de Santa Fe, como resultado hay una víctima fatal y algunos heridos. A la noche alumnos de la escuela , padres y vecinos prendieron velas en homenaje al chico asesinadoMarcelo Manera - LA NACION

Y así llegó al tema prácticamente excluyente: el tiroteo en la escuela de San Cristóbal a manos de un adolescente de 15 años no punible y la grave problemática que se asomó en la investigación del caso: la participación del tirador y de otro chico detenido

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