Por qué Jey Mammón podría iniciar una acción pensada para las víctimas y qué dice el abogado de Lucas Benvenuto

escuchar

La denuncia mediática contra Jey Mammón puso sobre la mesa un término jurídico desconocido por muchos hasta el momento: se trata del juicio por la verdad, una instancia de reparación destinada a las víctimas de hechos prescriptos ante la Justicia. Sin embargo, es el conductor televisivo quien evalúa por estas horas utilizar esta herramienta ante el descargo de Lucas Benvenuto, que lo acusó de violarlo cuando él tenía 14 años y el humorista, 32.

“Lucas hubiera preferido un juicio de verdad y no uno por la verdad que no tiene ninguna ejecutoriedad”, señaló Javier Moral, el defensor de Benvenuto, ante LA NACION. De esta forma, el abogado confirmó que, en un principio, no forma parte de la estrategia de su cliente solicitar esta herramienta judicial.

“Porque por más de que se lo encuentre culpable [por Jey Mammon] no existe la posibilidad de que esa condena sea de efectivo cumplimiento. Habría que hablarlo con sus terapeutas, no sea cosa que para ir a buscar Justicia pierda la salud que es el bien jurídico mayormente protegido”, alertó Moral sobre este tipo de juicios que no persiguen una condena penal.

Incluso, fue el mismo Lucas Benvenuto quien desestimó desde sus redes sociales la posiblidad de utilizar esta estrategia. “Mi caso no se va a poder volver a abrir, no hay vuelta atrás. Todos me dijeron que vaya por el juicio por la verdad, pero en ese juicio no hay condena. Lo único que va a hacer eso es revictimizarme y volver a pasar por eso horroroso que viví. Yo creo que la condena social vale más que ese juicio pedorro”, apuntó el joven.

En las últimas horas, Fernando Burlando, quien defendió a Mammón cuando Benvenuto lo denunció ante la Justicia en 2020 por violación (causa que resultó prescripta en 2021), indicó en Intrusos en el espectáculo que el conductor puede intentar acceder a un “juicio por la verdad” a pesar de no ser él la víctima y que lo acompañará legalmente.

Y tras ello argumentó: “Yo soy de la idea de que todos somos iguales ante la ley. En ese sentido, si una víctima puede denunciar una situación de estas características, tranquilamente un acusado también podría denunciar, porque hay que establecer un equilibrio”.

Lucas Benvenuto denunció públicamente a un conductor (Captura video)

En es sentido, el abogado de Benvenuto confirmó a LA NACION que en caso de queJuan Martín Rago (nombre real de Jey Mammon) utilizara esta vía su cliente no dudaría en presentarse ante la Justicia.

“Si Lucas es demandado, requerido o denunciado, va a resistir cualquier pericia, pregunta y objeción por parte de un perito o defensor, como lo hizo a lo largo de estos años en las tres causas cuyas respuestas fueron que él no mentía y tenía la razón. En función de eso, ha obtenido penas de hasta 15 años de prisión en 2018″, advirtió Moral al respecto.

Juicios por la verdad

En relación a los juicios por la verdad, suelen utilizarse cuando las causas prescribieron y por tanto buscan dictar un veredicto de culpabilidad, lo que deja por fuera cualquier tipo de condena penal.

“Empezaron a usarse para los delitos de la dictadura y despues para casos como estos”, explicó el abogado penalista Martín Francolino Stagno a LA NACION, sobre el origen de este recurso judicial.

“Este tipo de juicio persigue el cumplimiento de los compromisos asumidos en los tratados de derechos humanos de investigar y reparar graves violaciones, además del derecho de la víctima a ser oída, que lleva como correlato el derecho a recibir una resolución que tenga en cuenta, para confirmar o desacreditar su versión de los hechos”, destacó el letrado.

Al ser consultado ante la posibilidad de que Mammón opte por este recurso, Franconlino Stagno opinó: “Esta herramienta está pensada en la víctima, dudo que el denunciado quiera someterse a este tipo de proceso. Porque aunque no implique condena, va a exhibir muchos detalles de su vida íntima que evidentemente hasta ahora ocultó”.

A diferencia de lo planteado por Burlando, quien reconoció la posibilidad de utilizar esta herramienta legal por parte de Mammón, Stagno remarcó que el conductor no podría ir por esta acción ya que se encuentra sobreseído por la Justicia.

“La prescripción es una causal de sobreseimiento. Tiene otro tipo de herramientas como una acción declarativa de certeza”, explicó el abogado al referirse al artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial Nacional.

Thelma Fardín

Por su parte, la actriz Thelma Fardín, quien también se encuentra en contacto con Lucas Benvenuto dijo a LA NACION que sería un “sin sentido” que el conductor iniciara un juicio por la verdad y contó que el caso del joven la interpela a nivel personal tras su denuncia a Juan Darthes en 2017, por violación cuando ella tenía 16 y el actor 42.

“Esta debe ser una herramienta para la víctima. El puede iniciar calumnias e injurias si cree que es falso lo expuesto”, enfatizó Fardín.

Y en esa misma línea insitió: “No hay antecedentes de juicio por la verdad para victimarios y es un sin sentido porque apenas hay algunos casos de víctimas que logran estos procesos. Sobre todo hay que respetar la decisión de Lucas, quien ya fue a la Justicia que, ante una ley interpretativa, interpretó que ya ‘estaba prescripto’”.

Sobre esta cuestión, Fardín apuntó contra el sistema judicial el cual, según consideró, “aún no está capacitado” para dar respuestas reparadoras a las víctimas. “Entonces, propicia la lógica de caer en escraches como única salida posible para sentir que se hace algo para evitar la impunidad y el mayor miedo de cualquier víctima: que le pase lo mismo a otra persona a manos del mismo victimario”, analizó la actriz.

En relación a las fallas de la Justicia, Fardín ahondó contra el límite de tiempo que concede el propio Código Penal. “No podemos esperar que un niño o adolescente interponga una denuncia que evite la prescripción cuando aún no puede siquiera dimensionar la violencia a la que fue sometido”, dijo la joven.

“La corte establece que las victimas de abuso sexual tardamos entre 8 y 9 años en hablar, mucho mas si sos menor porque no posees las herramientas madurativas ni de comprensión para dimensionar la violencia sufrida y lograr ponerla en pablabras”, señaló la actriz.

“Hablar fuera de los tiempos que la Justicia impone, genera la trampa mortal en la que muchos casos se ven envueltos: ´si vos denunciás sólo públicamente, lugar al que muchisimas víctimas recurren frente a la falta de respuestas por parte de la justicia, es el abusador quien puede denunciarte a vos, por calumnias e injurias o por daños y perjuicios’”, advirtió Fardín.

Temas Jey Mammon