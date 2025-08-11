Preso de una pasión: estaba prófugo por un homicidio y cayó cuando fue a la cancha a ver a su club de fútbol

Esta vez, la realidad superó a la ficción y, al igual que la película argentina ganadora del Oscar, El secreto de sus ojos, un hombre acusado de un homicidio cayó cuando quiso ver a su club de fútbol el fin de semana.

La Policía de la Ciudad detuvo ayer a un hombre de 32 años que estaba prófugo por el asesinato de Edgar Limber Justo Quispe , cometido en el barrio porteño de Barracas hace casi dos años. El sospechoso fue capturado cuando intentaba ingresar al estadio de Barracas Central para ver el partido ante Aldosivi, en Luna al 1200.

La División Homicidios lo buscaba desde que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, a cargo del juez Martín Carlos Del Viso, recibió la confirmación de su identidad como presunto autor del crimen. Según la investigación, el acusado habría intentado asaltar a Quispe en la madrugada del 27 de agosto de 2023, en la intersección de Osvaldo Cruz y Zavaleta, dentro del Barrio 21-24. Allí se produjo una discusión que tuvo un desenlace fatal.

De acuerdo con los testimonios reunidos por los detectives, el agresor se acercó con intenciones de robo y golpeó a Quispe, quien habría intentado defenderse con una chapa. El atacante se alejó, pero volvió minutos después con una varilla de hierro, que le clavó en el ojo a la víctima.

Quispe fue trasladado de urgencia al hospital Penna, donde permaneció internado en estado crítico durante casi cuatro meses. Murió el 23 de diciembre de ese año, sin haber logrado recuperarse de las heridas.

La investigación fue compleja. Los agentes de la División Homicidios realizaron tareas de campo durante meses para localizar al sospechoso, que había desaparecido del barrio tras el crimen. Su nombre fue incorporado al sistema Tribuna Segura, que impide el ingreso a estadios de personas con causas penales vigentes. Sin embargo, los investigadores sospechaban que en algún momento volvería a ver a su equipo, en el mismo barrio donde ocurrió el homicidio.

El operativo se concretó ayer, cuando el acusado se presentó en el estadio de Barracas Central. Personal de la División Contravenciones y Faltas en Eventos Masivos, que suele intervenir en los dispositivos de seguridad en espectáculos deportivos, tomó posiciones junto a los detectives y lo detuvo en el ingreso. Fue puesto de inmediato a disposición del Juzgado. La causa sigue en etapa de instrucción y el detenido será indagado en las próximas horas.

Durante el mismo operativo, los oficiales interceptaron en el ingreso a otro hombre, de 46 años, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente por una causa caratulada “abuso sexual agravado”, emitida el 31 de julio de este año por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 38, por lo cual también fue detenido.

Según fuentes oficiales consultadas por LA NACION, en lo que va de 2025, la Policía de la Ciudad detuvo a 38 prófugos a través del programa Tribuna Segura.