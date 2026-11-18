Justo Fernando Barrientos fue condenado a la pena de prisión perpetua por los homicidios de Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, múltiple crimen ocurrido en un hotel de Barracas en mayo de 2024.

La parte resolutiva de la sentecia fue leída hace instantes por el juez Adrián Pérez Lance, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) porteño N° 5.

Pérez Lance y sus colegas Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander encontraron culpable a Barrientos, de 69 años, del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento y alevosía, por odio a la orientación sexual de las víctimas y por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común.

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