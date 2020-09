Protesta policial: se siente en el conurbano la ausencia de patrulleros

En algunos distritos se habrían retirado del servicio de prevención a la mitad de los móviles Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Con la protesta policial en aumento, los municipios del conurbano toman medidas propias para compensar la ausencia de los móviles que se mantienen estacionados en las zonas tomadas por el reclamo de los uniformados. En algunos distritos, las autoridades locales notaron una disminución del 50% de los patrulleros, situación que intentan cubrir con el aporte de unidades comunales a las comisarías que mantienen una reducida actividad.

En Moreno, uno de los distritos con índices de violencia delictiva más altos del conurbano, al menos la mitad de los vehículos del comando de patrullas, con sus respectivos agentes, no cumplen desde el martes las rondas diarias de prevención, porque fueron utilizados para las protestas, puntualmente en el foco instalado en Puente 12, en La Matanza. Esta anormal situación complicó a los funcionarios locales, que tuvieron que ceder camionetas de control urbano -generalmente abocadas al apoyo de la comunidad- para intentar cubrir al menos el 75% del conflictivo mapa de recorridas.

También en el partido bonaerense de San Miguel se observó que al menos la mitad de los policías, con sus respectivos vehículos. dejaron de prestar servicios y se movilizaron a la intersección de Ruta 8 y Rivadavia, en conjunto con los comandos de patrullas de Malvinas Argentinas y José C. Paz.

En San Miguel, según informó una fuente calificada, la protesta no impactó con tanta fuerza porque allí cuentan con una policía municipal que no fue absorbida por el ministerio de Seguridad provincial, y depende directamente de la intendencia. "No quedaron zonas descubiertas, y tenemos 25 móviles abocados al patrullaje preventivo", informó una fuente que, en medio del conflicto entre la policía y el Ejecutivo provincial, prefirió mantener su nombre bajo reserva.

La ausencia de policías no es un dato menor frente al avance de la delincuencia en el conurbano. La preocupación social frente a violentos robos llevó al Gobierno nacional a lanzar la semana pasado un plan especial de seguridad en el conurbano. Esa iniciativa incluye el despliegue de más efectivos federales en territorio bonaerense, con la idea que los 90.000 agentes provinciales no alcanzan para frenar la curva ascendente del delito. En estas 72 horas de tensión, la ausencia de los móviles, utilizados ahora para la protesta, puede llegar a sentirse en las calles. Nada sobra en Buenos Aires.

Fuentes bien informadas sobre lo que ocurre con la protesta policial afirman que aumentó el tiempo de respuesta a las emergencias que se presentan en la línea 911. También aseguran que los policías no están cumpliendo con sus horas extras, sino que está disponible solo para el servicio básico. Afirman que los agentes no abandonan sus puestos para sumarse a la protesta, pero que el sistema general entra en colapso porque las horas adicionales de trabajo están contempladas en el momento de diagramar el despliegue diario.

Al igual que en otros municipios, en Vicente López reforzaron los patrullajes de las unidades municipales. "El martes la protesta se volvió más fuerte. Y hoy llegaron policías desde San Fernando y San Isidro, pacíficamente, hasta la quinta de Olivos. Entiendo que en los municipios de la región norte los agentes no abandonaron completamente su trabajo. No hemos tenido inconvenientes. Las camionetas del Comando de Patrullas municipal que llevan un empleado comunal y un policía, están trabajando normalmente. Son parte del reclamo, pero están cumpliendo con sus tareas. El patrullaje para los vecinos está garantizado", aseguró una fuente de ese municipio.

Similar situación se vive en Lanús. "Tuvimos que tomar medidas extraordinarias, asignamos camionetas municipales para poder cumplir con los recorridos de prevención", indicó un funcionarios de ese distrito.

Varios jefes comunales fueron citados a la quinta presidencial de Olivos para conversar con el gobernador Axel Kicillof y el presidente Alberto Fernández. Fuera de esos muros se escenificó una de la posiciones más duras de la protesta policial.

Por otro lado, según datos a los que accedió LA NACIÓN, en los partidos de Almirante Brown, Ezeiza y Esteban Echeverría se reforzaron los patrullajes con "un operativo especial diseñado para garantizar el servicio de seguridad", y con este objetivo recurrieron a miembros de grupos especiales de la policía bonaerense como la Unidad Táctica de Operaciones (UTOI) y del Grupo de Prevención Motorizado (GPM).

"La policía confirma públicamente que la cobertura en todas las cuadrículas está garantizada, pero no lo sabemos con exactitud porque no dependen de nosotros", informó una fuente de un municipio de la zona oeste.

Desde el pasado lunes se registraron protestas policiales en La Plata, Berisso, Ituzaingó, Almirante Brown, Morón, Merlo, Quilmes, San Miguel, Azul, Malvinas Argentinas, Pilar, José C. Paz, Avellaneda, Lomas de Zamora, Tres de Febrero, Junín, Bahía Blanca, La Matanza, Necochea, San Nicolás, Pinamar, Villa Gesell, Olavarría, Pehuajó, Tres Arroyos, Pergamino, y Mar del Plata.