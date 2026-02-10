Tensión policial en Santa Fe: un funcionario provincial denunció la presencia de “efectivos infiltrados” en la protesta

Este martes, un sector de la policía de Santa Fe se acuarteló tras una nueva protesta por aumentos salariales frente a la jefatura en Rosario. Esteban Santantino, secretario de Análisis Criminal de esa ciudad, mantuvo un diálogo con LN+ en el que analizó los límites legales de la protesta. Además, hizo referencia a la sublevación de 20 efectivos policiales.

“En la protesta identificamos a efectivos policiales en actividad, con el rostro tapado e infiltrados en una manifestación que tenía originalmente una impronta muy distinta”, aseveró Santantino.

Según Santantino, “esos efectivos están vinculados a sectores de la vieja policía que fueron desplazados. Hasta mucho de ellos hoy se encuentran detenidos“.

El funcionario policial hizo su descargo en LN+

Una protesta, dos situaciones

En su diálogo con LN+, Santantino sostuvo que el reclamo tuvo como punto de partida un petitorio que, con el paso de las horas, se fue diluyendo. A partir de ese momento, dividió el conflicto en dos situaciones.

“Por un lado hay un reclamo muy legítimo. Que es la parte que integra un plan de seguridad que aborda la provincia de Santa Fe, cuyos resultados son muy positivos", subrayó el funcionario.

“Y por otro, el tema de la recomposición salarial, que se trabajó muchísimo, porque ya se venía planificando para jerarquizar trabajos en ciudades como Rosario. Además de otros elementos que hacen al bienestar policial”, detalló Santantino.

La protesta apunta a los bajos salarios y las precarias condiciones Marcelo Manera - LA NACION

Prohibido sublevarse

Consultado sobre la conducta de los policías que integraron los reclamos, Santantino enfatizó: “El abandono de servicio amerita una sanción inmediata. A los policías que utilizaron los patrulleros se les aplicó el código disciplinario. Se les quitó el arma y el chaleco, ahora es turno de la Fiscalía determinar los alcances de esa sanción”.

“Cuando uno forma parte de una fuerza de seguridad sabe muy bien que no se puede sublevar a los poderes constitucionales”, sumo el secretario.

Santantino anticipó la sanción de varios efectivos Marcelo Manera

Al cierre de su descargo, Santantino remató: “Los 20 efectivos que hicieron abandono de servicio o atentaron contra el Gobierno utilizando los recursos policiales, serán debidamente expulsados”.