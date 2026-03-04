Entre Ríos: despistó en la ruta 12, cayó con el auto debajo de un puente y murió

Este martes, en cercanías a la localidad entrerriana de Aldea María Luisa, un empresario avícola local falleció luego de que el auto que conducía se despistara en la ruta nacional 12 y cayera bajo un puente. La víctima fue identificada como Mauro Macrillanti, de 62 años y directivo de las firmas Axovo y Axon Nutra.

De acuerdo a la información policial recabada por los medios locales, alrededor del mediodía, el hombre viajaba solo en su vehículo de marca Volvo cuando, a la altura del kilómetro 426 de la ruta, despistó en inmediaciones de un puente y dio varios vuelcos antes de finalizar metros abajo, donde hay un arroyo.

Cayó con el auto debajo de un puente y murió: se trataba de un empresario avícola entrerriano. captura de redes

Aparentemente, Macrillanti se dirigía hacia Santo Tomé, provincia de Santa Fe, por motivos laborales.

La Policía confirmó el fallecimiento del conductor en el lugar del hecho. Por disposición de la fiscalía en turno, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde para la autopsia.

La noticia generó una fuerte conmoción en la comunidad de la localidad de Crespo, donde Macrillanti era una figura conocida tanto por su actividad empresarial como por su participación en instituciones locales. “Despedimos con profunda tristeza a nuestro colega. Su brillantez, liderazgo y pasión por la excelencia marcaron un antes y un después en nuestra organización. Gracias por tu dedicación todos estos años; descansa en paz”, escribieron en redes sociales desde la empresa Axon Nutra.

Según los medios locales, Macrillanti impulsó la Fundación Proiectum “Marcelo Macrillanti”, creada en homenaje a su padre, inmigrante italiano que se radicó en Crespo y se destacó como comerciante en esa ciudad. Asimismo, el empresario integraba actualmente la Comisión Directiva de la Asociación Civil de Ayuda al Discapacitado Mental Esperanza.