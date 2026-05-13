Asaltaron y golpearon a un matrimonio de jubilados en el conurbano bonaerense

Raquel y Ricardo tienen 72 años y fueron sorprendidos en su casa por cuatro delincuentes que irrumpieron en la vivienda, los maniataron y los golpearon para obligarlos a que entregaran una suma de dólares que no tenían.

Según fuentes policiales, el violento episodio ocurrió a las 8, en la vivienda situada en Guardia Vieja, entre Larrea y Monteverde, en Florencio Varela, muy cerca del límite con Quilmes.

A partir de la reconstrucción del hecho realizada por los investigadores policiales se estableció que el matrimonio de jubilados descansaba en la vivienda cuando un grupo de asaltantes violentaron una ventana, ingresaron en la casa y comenzaron a exigir dólares.

Pero Raquel y Ricardo no encontraban la forma para que los ladrones entendieran que no tenían dólares. Los asaltantes reaccionaron con golpes y amenazas.

Al mismo tiempo, los delincuentes maniataron a la pareja. Los ataron a las sillas, los inmovilizaron y comenzaron a revolver la vivienda para buscar dólares que Raquel y Ricardo no tenían.

Los delincuentes se apoderaron de una suma no determinada de pesos, un reloj, celulares, llaves de la vivienda y otras pertenencias y huyeron en una camioneta en la que los esperaba un cómplice.

Minutos después de las 10.30, un vecino encontró al matrimonio golpeado y maniatado y alertó al número de emergencias 911. Al mismo tiempo que los policías, llegó al lugar un médico en una ambulancia que atendió a los jubilados.

Mientras un grupo de efectivos escuchaba a los integrantes de la pareja asaltada y les tomaba declaración testimonial, otros uniformados se abocaron a la revisión de las cámaras de seguridad de la zona.

La casa de las víctimas está en una calle de tierra, con zanja al costado de la vereda, a pocos metros del Camino de Cintura que, en ese lugar se denomina avenida Monteverde. Hasta el momento, los policías no lograron identificar a los asaltantes. Lo único que pudieron averiguar fue que los delincuentes huyeron en una camioneta Volkswagen Amarok blanca.

El ataque contra el matrimonio de jubilados no se trató de un hecho aislado en Florencio Varela.

Hace un mes, Flora Benítez, de 79 años, fue asesinada de un balazo por tres delincuentes que la atacaron mientras estaba en su casa, situada en el cruce de San José y Monserrat, en el barrio Santa Ana, de Florencio Varela.

Otro caso mortal se registró el 23 de diciembre pasado. Roberto Higa, de 83 años, fue asesinado por un grupo de asaltantes que lo sorprendieron en su casa, situada en la calle 1348, entre 1347 y 1445.

Seis horas antes, dos hermanas de 85 y 89 años, habían sido asaltadas y golpeadas por delincuentes que irrumpieron en su casa, en Constituyentes 350. Ambas jubiladas fueron atendidas en un centro de salud de la zona donde salvaron sus vidas.