Puerto Madryn: ofrecía paseos gratis en kayak, llevaba a mujeres a playas aisladas y abusaba de ellas

Un hombre fue detenido en la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut, por captar a mujeres a través de perfiles falsos en redes sociales desde los que ofrecía paseos gratis en kayak y abusar de ellas.

De acuerdo a la investigación que desarrolló el Ministerio Público Fiscal, el imputado usaba imágenes montadas y ofrecía paseos gratis en kayak para ver el atardecer, una actividad popular en la ciudad chubutense.

De esta manera, se contactaba con sus víctimas -hasta el momento dos- y una vez que arreglaban el encuentro, las pasaba a buscar, las llevaba a playas aisladas y allí cometía los abusos sexuales.

Playas de Puerto Madryn. Ente de Turismo de Puerto Madryn

Si bien el caso aún sigue en investigación, por lo que no hay mayores detalles, el hombre fue identificado con las siglas D.R, detenido por la Policía e imputado por un hecho de abuso sexual con acceso carnal y un hecho de abuso sexual simple.

La formulación de los cargos penales se informará en los próximos días y se prevé una audiencia de apertura de investigación. Además, se realizará una rueda de reconocimiento de personas, razón por la que no se pueden conocer imágenes del detenido, de acuerdo a lo que publicó el medio local Diario Jornada.

En tanto, según el parte de prensa del Ministerio Público Fiscal, las víctimas son mujeres jóvenes que declararon haber sido engañadas mediante el circuito que generó el agresor. Además, la Justicia investiga si hubo más casos cometidos que no fueron denunciados. En este marco, las autoridades pidieron colaboración para identificar nuevos casos.

El imputado contiene en su registro antecedentes con características similares. Según la Fiscalía, hace algunos años trabajaba en una empresa industrial y se hacía pasar por electricista para ingresar a domicilios particulares de Puerto Madryn y abusar de mujeres.